Депутаты решили лишить Земфиру* всего имущества в РФ

Поводом для обращения парламентариев в Генпрокуратуру стала песня «Родина».
Земфира Рамазанова, которую российские власти признали иноагентом, уехала из России после начала боевых действий на Украине, напоминает bfm.ru.
Имущество
В Москве певица жила на Фрунзенской набережной.
Также предполагается, что у Земфиры есть огромный земельный участок в Башкирии с двумя домами и несколько люксовых иномарок.
Ранее сообщалось, что Максима Галкина* лишат ордена Почета Кузбасса.
*внесен в реестр физлиц-иноагентов