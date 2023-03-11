11 марта
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Политика

Депутаты решили лишить Земфиру* всего имущества в РФ

Депутаты Госдумы потребовали отобрать у певицы Земфиры все имущество в России, пишет телеграм-канал Shot.

Земфира.
Земфира.
открытые источники

Поводом для обращения парламентариев в Генпрокуратуру стала песня «Родина».

Земфира Рамазанова, которую российские власти признали иноагентом, уехала из России после начала боевых действий на Украине, напоминает bfm.ru.

Имущество

В Москве певица жила на Фрунзенской набережной.

Также предполагается, что у Земфиры есть огромный земельный участок в Башкирии с двумя домами и несколько люксовых иномарок.

Ранее сообщалось, что Максима Галкина* лишат ордена Почета Кузбасса.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов

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