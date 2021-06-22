Директор чеченского гостелевидения пообещал убивать критиков Кадырова

Ахмадов назвал свое видео «Размышления в горах Нохчийчоь о героях и врагах чеченского народа».

«Никому не разрешим шутить над нами. Клянусь, даже если весь этот мир будет гореть. Президент нашей республики Рамзан — сын Ахмата-Хаджи Кадырова? Так вот, если придется убить того, кто идет убивать — убьем. Если избить надо — пока душа в теле есть, бить будем. Если слово надо сказать, и его обязательно скажем. Враг Рамзана Кадырова — враг чеченского народа. Лично мой враг», — рассудил Чингиз Ахмадов.