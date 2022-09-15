17 сентября
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Политика

Эх, елбасы: депутаты поддержали переименование столицы соседней с Алтаем республики

Депутаты маслихата (местный представительный орган власти) проголосовали за переименование столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану, сообщает «Интерфакс».

Недвижимость. Нур-Султан.
Недвижимость. Нур-Султан.
pixabay.com.

Жители столицы РК также поддержали вернуть прежнее название городу.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился на переименование столицы республики.

При этом лидер страны считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Город назвали в честь елбасы — первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, который заявил о сложении полномочий главы государства.

Совсем недавно в Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана.

Факт

В марте 2019-го Астану официально переименовали в Нур-Султан.

Переименования

Название столицы Казахстана менялось неоднократно. С момента основания в 1830 году город назывался Акмолинском, в 1960—1992 годах — Целиноградом, а с 1992 по 1997 годы — Акмолой. Столица Республики Казахстан с 10 июня 1998 года — Астана.

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