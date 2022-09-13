Время, назад: столицу Казахстана вновь переименуют

Депутаты парламента предложили вернуть столице Казахстана прежнее название — Астана, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

«Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства», — сообщил Желдибай.

При этом президент считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы.

«Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования», — отметил пресс-секретарь президента.

Совсем недавно в Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана.

Ранее в экс-Астане полным ходом меняли вывески. Во сколько обойдется Нур-Султан. В 2019 году в Казахстане предложили переименовать еще три города.

В марте 2019-го Астану официально переименовали в Нур-Султан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы государства.

«Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан — в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — было сказано в документе.

Город назвали в честь — елбасы — первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, который заявил о сложении полномочий главы государства.

Переименования

Название столицы Казахстана менялось неоднократно. С момента основания в 1830 году город назывался Акмолинском, в 1960—1992 годах — Целиноградом, а с 1992 по 1997 годы — Акмолой. Столица Республики Казахстан с 10 июня 1998 года Астана.

Это город-миллионник.