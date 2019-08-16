Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края заявил о желании стать мэром Барнаула

Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов сообщил, что принял решение баллотироваться в мэры Барнаула. Это заявление он сделал в ролике , размещенном в YouTube.

В начале видео Андрей Крылов, председатель регионального отделения «Партии Роста» в Алтайском крае, рассказал о том, что они выиграли судебный процесс о признании незаконным отказа в проведении митинга 12 июня. В итоге его провели 30 июня.

«Пять раз нам отказывала администрация, пять раз мы выиграли суды. Ради чего? Ради того, чтобы люди смогли защитить или высказать о защите своих конституционных прав. Суд на нашей стороне. Может быть, поэтому господин Дугин на сегодняшний день покинул пост?», — сказал Крылов

Он также отметил, что это рецедив, когда юристы городской администрации не смогли в суде разрушить доводы представителей партии. Крылов добавил, что сейчас они подадут иск о компенсации судебных издержек. Кроме того, планируют записать заявление в правоохранительные органы об умышленном противодействии в проведении митинга. Крылов отметил, что они будут двигаться дальше для того, чтобы добиться наказания тех людей, которые им противодействовали.

Андрей Крылов,

председатель регионального отделения «Партии Роста» в Алтайском крае:

Как вы думаете, как в такой обстановке выглядел бы мэр Барнаула? Когда идут прецедентные судебные процессы. Ни одна политическая партия, как мне сказали люди, которые давно занимаются политикой в Алтайском крае, не подавала в суд на городскую или или краевую администрацию и не выигрывала суды, но это сейчас случилось. В связи с этим, я думаю нашей городской администрации, а может быть, и краевому правительству, надо помочь. Я принял решение баллотироваться в мэры города Барнаула.

Напомним, 15 августа мэр Барнаула Сергей Дугин подал в отставку.

Чем известен Андрей Крылов

Предприниматель Андрей Крылов в 2018 году избирался в губернаторы Алтайского края и набрал 13,46% голосов избирателей. Потом он решил добиваться в суде отмены результатов выборов, но не смог.

Собственный бизнес Крылов организовал в 1990 году с друзьями и однокурсниками. Они создали фирму по изготовлению, монтажу и наладке видеопередатчиков в комплекте с видеомагнитофонами для вещания в селах Алтайского края. А через год после этого провел «коммерческую супермегасделку по продаже всей шерсти Алтайского края в Литву».

У Крылова много самых разных видов бизнеса. Его «Барнаульский шпалопропиточный завод» работает с 2007 года. В 2011 году он купил «Алейский сахарный завод». Предприятие не работает.

С 2015 года работает его корпорация «Сиэн». У компании, по данным налоговой службы, 31 вид деятельности: от продажи древесины до торговли животными. В феврале 2018 года Крылов создал «Алтайскую криптомайнинговую компанию».

В 2017 году возглавил региональное отделение «Партии роста».