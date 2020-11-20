«Ему, видать, скучно»: глава Тувы пожелал завладеть целебной водой, но соседи не хотят утолить его жажду

Напомним, накануне глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил о намерении вернуть региону земли, которые в постсоветское время присоединили к соседям, хотя тувинцы там с древности использовали целебные источники.
Претензии касаются конкретно Красноярского края и Иркутской области. Речь идет о незаселенных землях в горах.
В ответ на это Притуляк заявил, что Тува сама может войти в состав Красноярского края и называться будет Кызыльским районом.
«Что за феодализм, я не понимаю? Ему, видать, скучно?» — возмутился депутат на заседании краевого заксобрания.
Притуляк предложил коллегам по-быстрому принять постановление о запрете отчуждения территорий Красноярского края.
«Если глава соседнего региона хочет, чтобы эти земли как-то относились к его республике, пожалуйста, он может войти в состав Красноярского края, но на правах Кызыльского района! Мы готовы принять, но никаких отчуждений мы не позволим», — заявил депутат.
В региональном правительстве сообщили, что сейчас власти согласовывают границы Красноярского края и Республики Тыва, однако не рассматривают вопросы изменения границ.
Как отмечает Sibnet.ru, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что с ним «никто не говорил» по территориальному вопросу.
«У нас система управления выстроена. Есть полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Никаких вопросов по изменению границ никто не ставил, и не будет ставить», — заверил глава региона во время онлайн-конференции.
Примечательно, что по словам главы Тувы, вопрос об изменении границ накануне как раз таки обсудили на заседании с Меняйло, на котором также присутствовал глава Росреестра Олег Скуфинский.
Ранее Шолбан Кара-оол показал на видео, как драться против двух желтых палок — в юности он увлекался восточными единоборствами.