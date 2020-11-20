«Ему, видать, скучно»: глава Тувы пожелал завладеть целебной водой, но соседи не хотят утолить его жажду

Напомним, накануне глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил о намерении вернуть региону земли, которые в постсоветское время присоединили к соседям, хотя тувинцы там с древности использовали целебные источники.

Претензии касаются конкретно Красноярского края и Иркутской области. Речь идет о незаселенных землях в горах.

В ответ на это Притуляк заявил, что Тува сама может войти в состав Красноярского края и называться будет Кызыльским районом.

«Что за феодализм, я не понимаю? Ему, видать, скучно?» — возмутился депутат на заседании краевого заксобрания.

Притуляк предложил коллегам по-быстрому принять постановление о запрете отчуждения территорий Красноярского края.

«Если глава соседнего региона хочет, чтобы эти земли как-то относились к его республике, пожалуйста, он может войти в состав Красноярского края, но на правах Кызыльского района! Мы готовы принять, но никаких отчуждений мы не позволим», — заявил депутат.

В региональном правительстве сообщили, что сейчас власти согласовывают границы Красноярского края и Республики Тыва, однако не рассматривают вопросы изменения границ.

Как отмечает Sibnet.ru, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что с ним «никто не говорил» по территориальному вопросу.

Глава Тувы тренируется с сыном. кадр из видео.

«У нас система управления выстроена. Есть полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Никаких вопросов по изменению границ никто не ставил, и не будет ставить», — заверил глава региона во время онлайн-конференции.

Примечательно, что по словам главы Тувы, вопрос об изменении границ накануне как раз таки обсудили на заседании с Меняйло, на котором также присутствовал глава Росреестра Олег Скуфинский.

Ранее Шолбан Кара-оол показал на видео, как драться против двух желтых палок — в юности он увлекался восточными единоборствами.