ЕС ввел новые санкции против 146 сенаторов Совфеда и 14 российских бизнесменов

Евросоюз принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совфеда, сообщает РИА «Новости» .

О новых санкциях говорится в распространенном в среду, 9 марта, заявлении Еврокомиссии. Списки фигурантов пока не опубликованы.

«14 олигархов и крупных бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ, а также членов их семей», — говорится в документе.

Речь идет о секторах: металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика, телекоммуникации, цифровой сектор.

Кроме того, под санкции попали 146 членов Совфеда, которые утвердили договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Ранее сообщили, что ожидает россиян в скором времени из-за санкций: дефицит привычных товаров, дефолт.