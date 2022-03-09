ЕС ввел новые санкции против 146 сенаторов Совфеда и 14 российских бизнесменов

О новых санкциях говорится в распространенном в среду, 9 марта, заявлении Еврокомиссии. Списки фигурантов пока не опубликованы.
«14 олигархов и крупных бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ, а также членов их семей», — говорится в документе.
Речь идет о секторах: металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика, телекоммуникации, цифровой сектор.
Кроме того, под санкции попали 146 членов Совфеда, которые утвердили договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Ранее сообщили, что ожидает россиян в скором времени из-за санкций: дефицит привычных товаров, дефолт.