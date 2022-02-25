Еще один район на Алтае ликвидирует сельсоветы и станет округом. Что это значит?

Идею о создании муниципального округа выдвинули сами власти Чарышского района. Глава Александр Един заявил: проработка данного вопроса ведется с 2017 года, за это время в районе создали централизованную бухгалтерию, единую службу жизнеобеспечения, перевели часть полномочий сельсоветов на районный уровень.
В Чарышском районе работает муниципальная транспортная организация, обслуживающая внутрирайонные маршруты.
Что же касается работы сельсоветов, то здесь, по словам Александра Едина, есть проблемы. В четырех их них уже нет руководителей.
Ирина Акименко,
заместитель председателя Чарышского РСД:
Мы не от хорошей жизни к этому решению обратились — это наша боль. Мы уже живем в условиях муниципального округа — у нас нет кадров, которые бы были действительно профессиональными. Я живу в Чарышском районе уже 30 лет. Скажите, я враг своему району? Я хочу, чтобы вы нас услышали. Мы идем на это осознанно.
Сельсоветов в Чарышском районе больше не будет, как и сельских депутатов. Большую часть оставшихся функций передадут в район. По словам Александра Едина, на месте сельсоветов будут работать территориальные отделы, в которым местные жители смогут получить по необходимости справку или консультацию.
Изначально три из девяти сельсоветов высказались против муниципальной реформы, но в последующем свое решение изменили. При этом у краевых депутатов возникли сомнения, а в полноценном ли формате проходили общественные слушания. В частности, говорилось, что в некоторых сельсоветах на собрания приходило по 10−20 человек.
Глава района на это ответил, что решения на общественных слушаниях не являлись приоритетными.
Муниципалитет считается сложным и отдаленным. Количество жителей сокращается. Глава района утверждает, что в сельсоветах в скором времени не будет людей, желающих быть главами и депутатами.
По данным на 1 января 2019 года, в районе проживало 11,1 тыс. человек. В нем девять сельсоветов, в которые входят 32 села.
Ранее о свое решении стать муниципальном округе объявил Завьяловский район. В марте решение может быть рассмотрено по Суетскому району. При этом краевые депутаты выступают против поголовное использование данной практики.