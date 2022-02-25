Еще один район на Алтае ликвидирует сельсоветы и станет округом. Что это значит?

1 Кто стал инициатором?

Идею о создании муниципального округа выдвинули сами власти Чарышского района. Глава Александр Един заявил: проработка данного вопроса ведется с 2017 года, за это время в районе создали централизованную бухгалтерию, единую службу жизнеобеспечения, перевели часть полномочий сельсоветов на районный уровень.

В Чарышском районе работает муниципальная транспортная организация, обслуживающая внутрирайонные маршруты.

Что же касается работы сельсоветов, то здесь, по словам Александра Едина, есть проблемы. В четырех их них уже нет руководителей.

Ирина Акименко,

заместитель председателя Чарышского РСД: