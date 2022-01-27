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Политика

Глава Барнаула отчитался о первых шагах перезагрузки горотделения"Единой России"

Глава барнаульских единороссов Вячеслав Франк рассказал про начало перезагрузки городского отделения «Единой России», сообщает алтайское реготделение партии.

Вячеслав Франк, глава Барнаула и барнаульского отделения "Единой России".
Вячеслав Франк, глава Барнаула и барнаульского отделения "Единой России".
altai-ter.er.ru.

Напомним, 18 января Франк возглавил барнаульское отделение «Единой России», так что ему придется совмещать две должности — мэра и партийного лидера.

Он пообещал устроить перезагрузку городскому отделению партии, организовать новый формат работы и провести ревизию в ячейках.

26 января Франк принял участие в конференции алтайского реготделения партии и рассказал о своих первых шагах на новом посту.

«За неделю мы уже приступили к масштабной ревизии местного отделения, запустили отчетную кампанию на уровне первичных отделений и инициировали серию мероприятий по изучению мнений членов партии о развитии нашего города, переформатировании способов, методов и подходов работы. Я бы хотел еще раз напомнить миссию Барнаульского местного отделения партии — работать на благо города! И это не пустые слова. Это конкретные действия, которые мы уже совершаем каждый день. Мы будем продолжать и дальше делать все от нас зависящее, чтобы улучшить жизнь каждого барнаульца», — подчеркнул Франк.

Он также отметил, что «Единая Россия» продолжает исполнять предвыборные обещания и реализовывать социально значимые инициативы.

На этой же конференции Александра Романенко переизбрали главой алтайского отделения «Единой России».

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