Глава Барнаула отчитался о первых шагах перезагрузки горотделения"Единой России"

Напомним, 18 января Франк возглавил барнаульское отделение «Единой России», так что ему придется совмещать две должности — мэра и партийного лидера.

Он пообещал устроить перезагрузку городскому отделению партии, организовать новый формат работы и провести ревизию в ячейках.

26 января Франк принял участие в конференции алтайского реготделения партии и рассказал о своих первых шагах на новом посту.

«За неделю мы уже приступили к масштабной ревизии местного отделения, запустили отчетную кампанию на уровне первичных отделений и инициировали серию мероприятий по изучению мнений членов партии о развитии нашего города, переформатировании способов, методов и подходов работы. Я бы хотел еще раз напомнить миссию Барнаульского местного отделения партии — работать на благо города! И это не пустые слова. Это конкретные действия, которые мы уже совершаем каждый день. Мы будем продолжать и дальше делать все от нас зависящее, чтобы улучшить жизнь каждого барнаульца», — подчеркнул Франк.