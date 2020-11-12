Главу АКЗС Александра Романенко порой настигает ностальгия. Особенно, когда подходит День ВЛКСМ

Глава АКЗС Александр Романенко рассказал altapress.ru, что всегда стремится трудиться с полной отдачей, независимо от работы и должности — хоть спикер парламента, хоть начальник совхоза.

Депутатом Романенко стал в 2000 году — тогда региональный парламент называли Алтайский краевой Совет народных депутатов (АКСНД).

До этого, с 1984 по 1988 годы, работал в Павловском районном комитете ВЛКСМ, после возглавил совхоз «Павловский», а с 1993 по 2004 годы трудился гендиректором сельхозпредприятия «Колыванское».

На вопрос, где интереснее работалось — ВЛКСМ, совхоз, предприятие или парламент — Романенко ответил, что интересно везде, но везде по-своему.

«Порой настигает ностальгия, особенно, когда подходит День ВЛКСМ или День работника сельского хозяйства. Что я могу вспомнить о комсомоле? Прекрасное время, признателен всем, с кем вместе занимались такими проектами, как комсомольская стройка откормочного комплекса в Прутском, строительство павловского стадиона, строительство спортивных площадок в Павловском районе. Кстати, в комсомоле мне впервые довелось испытать на себе, что значит быть депутатом», — вспомнил Романенко свою активную и политическую молодость.

Руководство сельхозпредприятием, напомнил Романенко, пришлось на непростые 1990-е годы: «Смог сделать его одним из лучших в стране».

Александр Романенко в 2009 году. Олег Богданов

«В краевом парламенте я один созыв поработал в комитете по аграрной политике, затем долгое время возглавлял комитет по бюджету, где с коллегами мы создавали огромную законодательную базу, которая используется и сегодня. На каждом месте мне было интересно работать, и я старался делать это с полной отдачей», — рассказал спикер о начале пути законотворца.

Председателем АКЗС Романенко стал в 2016 году, когда в Алтайском крае губернаторствовал Александр Карлин, которого в 2018 году заменил Виктор Томенко. Так что, есть опыт работы в два разных политических периода в регионе.

Отвечая на вопрос, при каком правительстве удобнее работать, Романенко отметил, что в целом, несмотря на смену региональных элит, задачи перед краем непоколебимо стоят одни и те же.

«В конечном счете, актуальные для региона темы все те же: и в экономике, и в социальной сфере, и во взаимодействии с федеральным центром и во многих других направлениях. А значит и повестка работы органов власти имеет сходство. Различия в подходах к работе, несомненно, есть, но интересно это больше для политиков и для политических обозревателей, чем для всего общества», — рассказал Романенко, что весы особо не качнулись.

Также Романенко поведал о личной власти в парламенте: нравится ли ему управлять депутатами, и случается ли так, что им самим управляют депутаты.

Спикер отметил, что он не тот человек, который «борется и удерживает статус руководителя, исходя только из своих амбиций». Проще говоря: в АКЗС — уважают, коллеги — доверяют.

«Пост спикера означает прежде всего быть первым среди равных. Особенность работы в Законодательном Собрании — это принятие коллегиальных решений через обсуждение на сессии. Поэтому мной можно управлять только в той мере, если это воля большинства», — описал Романенко «закон сохранения энергии в замкнутой системе» АКЗС.

Таким образом, добавил он, абсолютно все краевые депутаты принимают любые решения на сессиях самостоятельно — без оглядки на «старшего брата» в ожидании одобряющего кивка.

Напомним, ранее Романенко возмутился бессмысленной упертостью антимасочников и пообещал найти «способ повлиять на их настрой».