Головокружение от успехов. Общественник Красильников выдвинул требования к губернатору Томенко

23 декабря организаторы воскресного митинга против строительства спорткомплекса в барнаульском парке им. Ленина направили на имя губернатора Виктора Томенко свои требования. «Порцию» поручений они дали также мэрии Барнаула, краевым депутатам и прокуратуре. Всего в резолюции оказалось 12 пунктов. Документ оказался в распоряжении Altapress.ru.

От правительства Алтайского края участники митинга требуют:

отказаться от капитального строительства в зеленых зонах Барнаула , в первую очередь в парке культуры им. Ленина и в парке прилегающего к стадиону «Лабиринт»;

в первую очередь в парке культуры им. Ленина и в парке прилегающего к стадиону «Лабиринт»; вернуть неиспользуемые министерством спорта в течение 8 лет три участка общей площадью 6,8 га в парке им. Ленина;

разработать при непосредственном участии широких слоев жителей Барнаула план реконструкции парка и убрать на его территории все ограждения , создав тем самым прямой проход от квартала Невский до улицы Ленинградской.

Юрий Красильников. facebook.com/yury.krasilnikov.5

Общественники обозначили шесть мест, где, по их мнению, можно построить спорткомплекс:

Пос. Новосиликатный , ул. Дальняя , 37;

ул. Дальняя 37; ул. Эмилии Алексеевой , около остановки «Барнаульская водяная компания»;

около остановки «Барнаульская водяная компания»; пустырь на пересечении улиц Антона Петрова и Геодезической;

в квадрате улиц Павловский тракт , Солнечная поляна , Северный Власихинский проезд , Сиреневая.

Солнечная поляна Северный Власихинский проезд Сиреневая. разворотная площадка на конечной остановке «Санаторий «Энергетик» ( при продлении маршрутов автобусов № 2 , № 9 и № 35)

при продлении маршрутов автобусов № 2 № 9 и № 35) ул. Лазурная , 4.

В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон Барнаула Ирина Пергаева

Форма собственности земельных участков не уточнялась.

Также общественники требуют от властей достроить ледовый дворец на проспекте Сибирский, 52 и отремонтировать здание спортшколы «Динамо», от барнаульской гордумы — принять мораторий на застройку и изменение границ зеленых зон города, предварительно проведя их инвентаризацию.

«От Законодательного Собрания требуем ускорить процесс принятия изменений в краевой Закон «Об охране зеленых насаждений» в части уточнения места компенсационного озеленения и участия в нем не только местного, но и территориального общественного самоуправления. Мы считаем, что высаживать деревья и кустарники взамен утраченных следует на расстоянии не более 300 метров от места рубки и в границах ТОС», — говорится в документе.

Документ подписали двое общественников — Юрий Красильников и Татьяна Грошева, которые выступали организаторами митинга 22 декабря. К обращению прилагаются подписи 111 горожан, согласившихся с резолюцией.

Митинг в Барнауле 4 ноября 2019 года. Юрий Красильников.

Напомним, общественник Юрий Красильников в октябре нынешнего года вышел на одиночный пикет в защиту сквера на улице Молодежная, где планировалось возвести отель Radisson. После того, как строительство отеля на этом месте отменили, активист собрал еще и митинг.