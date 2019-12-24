Головокружение от успехов. Общественник Красильников выдвинул требования к губернатору Томенко

От правительства Алтайского края участники митинга требуют:
- отказаться от капитального строительства в зеленых зонах Барнаула, в первую очередь в парке культуры им. Ленина и в парке прилегающего к стадиону «Лабиринт»;
- вернуть неиспользуемые министерством спорта в течение 8 лет три участка общей площадью 6,8 га в парке им. Ленина;
- разработать при непосредственном участии широких слоев жителей Барнаула план реконструкции парка и убрать на его территории все ограждения, создав тем самым прямой проход от квартала Невский до улицы Ленинградской.
Общественники обозначили шесть мест, где, по их мнению, можно построить спорткомплекс:
- Пос. Новосиликатный, ул. Дальняя, 37;
- ул. Эмилии Алексеевой, около остановки «Барнаульская водяная компания»;
- пустырь на пересечении улиц Антона Петрова и Геодезической;
- в квадрате улиц Павловский тракт, Солнечная поляна, Северный Власихинский проезд, Сиреневая.
- разворотная площадка на конечной остановке «Санаторий «Энергетик» (при продлении маршрутов автобусов № 2, № 9 и № 35)
- ул. Лазурная, 4.
Форма собственности земельных участков не уточнялась.
Также общественники требуют от властей достроить ледовый дворец на проспекте Сибирский, 52 и отремонтировать здание спортшколы «Динамо», от барнаульской гордумы — принять мораторий на застройку и изменение границ зеленых зон города, предварительно проведя их инвентаризацию.
«От Законодательного Собрания требуем ускорить процесс принятия изменений в краевой Закон «Об охране зеленых насаждений» в части уточнения места компенсационного озеленения и участия в нем не только местного, но и территориального общественного самоуправления. Мы считаем, что высаживать деревья и кустарники взамен утраченных следует на расстоянии не более 300 метров от места рубки и в границах ТОС», — говорится в документе.
Документ подписали двое общественников — Юрий Красильников и Татьяна Грошева, которые выступали организаторами митинга 22 декабря. К обращению прилагаются подписи 111 горожан, согласившихся с резолюцией.
Напомним, общественник Юрий Красильников в октябре нынешнего года вышел на одиночный пикет в защиту сквера на улице Молодежная, где планировалось возвести отель Radisson. После того, как строительство отеля на этом месте отменили, активист собрал еще и митинг.