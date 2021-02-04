Суд неожиданно признал незаконной отставку подследственного экс-мэра Славгорода

Отставку подследственного экс-мэра Славгорода Сергея Горбунова признали незаконной. Такое решение вынес Алтайский краевой суд, пишет « Банкфакс » со ссылкой на адвоката бывшего главы.

Отстраненный от должности после обвинения в получении взятки Горбунов дважды пытался оспорить решение местных депутатов о его увольнении, но первая инстанция признавала правомерность отставки.

3 февраля апелляционная инстанция изменила решение Славгородского городского суда в пользу истца — увольнение главы города признали проведенным с нарушениями.

Адвокат Омари Моисцрапишвили отметил, что это открывает определенные возможности для дальнейших действий, но конкретных планов на этот счет не озвучил, так как сейчас не это первостепенно для его клиента.

Мэр Славгорода признался во взятках. Скриншот оперативного видео

Процесс по делу мэра Горбунова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере) еще продолжается. Его обвиняют в получении взятки 6,8 млн рублей от владельца двух фирм, занимающихся продажей угля.

Получив деньги, он вышел на улицу с бумажным пакетом, но почувствовав неладное, решил бежать. Стало известно, что по дороге чиновник разбрасывал купюры, которые потом следователи находили в кустах.

О том, почему суды отклоняли жалобы экс-мэра, altapress.ru разбирался ранее.