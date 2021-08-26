«Гостайной не поделимся». Что известно о допуске иностранцев на госслужбу в России

Согласно указу, работать на государственных должностях смогут россияне с двойным гражданством — те, у которых нет возможности из него выйти.
Отмечается, что невозможность прекращения гражданства устанавливает президент или Комиссия по вопросам гражданства. При этом в документе указано, что чиновники должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства».
Чиновников с иностранным гражданством будут брать на работу, но не допустят к гостайне.
Указ уже вступил в силу. Действующие чиновники с двумя гражданствами должны будут направить обращения с просьбой оставить их на занимаемых должностях до 15 ноября 2021.
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил составить и огласить списки депутатов, у которых работают помощники на общественных началах с иностранным гражданством.