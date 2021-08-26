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Политика

«Гостайной не поделимся». Что известно о допуске иностранцев на госслужбу в России

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому лица с иностранным гражданством смогут работать на госслужбе в России. Кого допустят к чиновничеству и когда это произойдет — в материале altapress.ru.

Паспорт. Визы.
Паспорт. Визы.
СС0
1 Кого допустят к госслужбе?

Согласно указу, работать на государственных должностях смогут россияне с двойным гражданством — те, у которых нет возможности из него выйти.

Отмечается, что невозможность прекращения гражданства устанавливает президент или Комиссия по вопросам гражданства. При этом в документе указано, что чиновники должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства».

2 На каких условиях смогут трудиться «иностранцы»?
Тишина.
Тишина.
СС0

Чиновников с иностранным гражданством будут брать на работу, но не допустят к гостайне.

3 Когда чиновникам с двойным гражданством начнут принимать на госслужбу?

Указ уже вступил в силу. Действующие чиновники с двумя гражданствами должны будут направить обращения с просьбой оставить их на занимаемых должностях до 15 ноября 2021.

Мужчина пишет, ручка.
Мужчина пишет, ручка.
СС0

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил составить и огласить списки депутатов, у которых работают помощники на общественных началах с иностранным гражданством.

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