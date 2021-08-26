«Гостайной не поделимся». Что известно о допуске иностранцев на госслужбу в России

1 Кого допустят к госслужбе?

Согласно указу, работать на государственных должностях смогут россияне с двойным гражданством — те, у которых нет возможности из него выйти.

Отмечается, что невозможность прекращения гражданства устанавливает президент или Комиссия по вопросам гражданства. При этом в документе указано, что чиновники должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства».