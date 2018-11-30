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Украинский премьер Гройсман предложил задержать российские корабли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил задерживать российские корабли после инцидента в Керченском проливе, пишет RT со ссылкой на Die Welt.

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

По словам премьер-министра, так как Россия незаконно задерживает украинские корабли и сажает в тюрьму украинских моряков, то следует задерживать и российские корабли.

Ранее Владимир Гройсман призвал международное сообщество ограничить России право на свободное судоходство.

25 ноября в Черном море задержали три военных судна украинских ВМС, пытавшихся прорваться в Азовское море через Керченский пролив. Во время задержания были ранены три гражданина Украины.

После этого в некоторых регионах Украины ввели военное положение.

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