Украинский премьер Гройсман предложил задержать российские корабли

По словам премьер-министра, так как Россия незаконно задерживает украинские корабли и сажает в тюрьму украинских моряков, то следует задерживать и российские корабли.
Ранее Владимир Гройсман призвал международное сообщество ограничить России право на свободное судоходство.
25 ноября в Черном море задержали три военных судна украинских ВМС, пытавшихся прорваться в Азовское море через Керченский пролив. Во время задержания были ранены три гражданина Украины.
После этого в некоторых регионах Украины ввели военное положение.