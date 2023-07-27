Губернатор Виктор Томенко проверил, как идет реконструкция дороги в районе Бирюзовой Катуни.

Дорогу открыли еще в 1970 году, и с тех пор ни реконструкций, ни капремонтов не было.
При этом нагрузка на эту дорогу серьезная, в том числе большой туристический трафик. Поэтому рабочие поэтапно занимаются приведением ее в порядок, чтобы она соответствовала современным стандартам и по безопасности, и с точки зрения нагрузок.
На ней расширили дорожное полотно, реконструировали два моста.
Для безопасности движения устанавливают барьерные ограждения, организовывают систему освещения, тротуары, остановочные комплексы.
Закончить этот участок планируется осенью.
"Работы сложные и дорогостоящие, их стоимость — 2,1 млрд рублей. Поэтому, как и в случае с другими крупными проектами в крае, пользуемся инфраструктурными бюджетными кредитами", - сказал Виктор Томенко.
Следующим этапом сделают еще один участок дороги — от села Ая — с нулевого по 15 километр.
Работа на нем еще сложнее из-за особенностей ландшафта и наличия воды в грунтах.
По предварительным подсчетам потребуется около 3 млрд рублей.
"Заниматься этим вопросом обязательно нужно, так что будем искать возможности и средства сделать и этот участок дороги", - пообещал губернатор.
Ранее Мишустин провел совещание у подножия горы и пообещал Алтайскому краю федеральные деньги.