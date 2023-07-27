Виктор Томенко проверил работы по реконструкции дороги Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь с 15 по 35 километр.

Дорогу открыли еще в 1970 году, и с тех пор ни реконструкций, ни капремонтов не было.

При этом нагрузка на эту дорогу серьезная, в том числе большой туристический трафик. Поэтому рабочие поэтапно занимаются приведением ее в порядок, чтобы она соответствовала современным стандартам и по безопасности, и с точки зрения нагрузок.

На ней расширили дорожное полотно, реконструировали два моста.

Для безопасности движения устанавливают барьерные ограждения, организовывают систему освещения, тротуары, остановочные комплексы.

Закончить этот участок планируется осенью.

Губернатор Виктор Томенко проверил, как идет реконструкция дороги в районе Бирюзовой Катуни. Антон Червяков

"Работы сложные и дорогостоящие, их стоимость — 2,1 млрд рублей. Поэтому, как и в случае с другими крупными проектами в крае, пользуемся инфраструктурными бюджетными кредитами", - сказал Виктор Томенко.



Следующим этапом сделают еще один участок дороги — от села Ая — с нулевого по 15 километр. Работа на нем еще сложнее из-за особенностей ландшафта и наличия воды в грунтах. По предварительным подсчетам потребуется около 3 млрд рублей. "Заниматься этим вопросом обязательно нужно, так что будем искать возможности и средства сделать и этот участок дороги", - пообещал губернатор.

Ранее Мишустин провел совещание у подножия горы и пообещал Алтайскому краю федеральные деньги.