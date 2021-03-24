Историк назвал страны, где «обнуляли» президентов. В основном члены СНГ

TheBiggest рассказал, как происходило обнуление сроков президентства в нескольких странах мира и к чему это привело.

Преподаватель истории Валерий Скиба отметил, что одним из важных факторов демократии древние греки определили сменяемость власти, хотя и сами греки небезгрешны.

«В их демократическом обществе права участвовать в жизни государства были лишены многие категории граждан. При нынешнем развитии демократии обнуление президентских сроков может быть обусловлено разными причинами, в том числе и как мощное оружие сплочения народа и власти в периоды кризисов. Но иногда, как показывает история, это вызывает народные протесты», — напомнил автор.

В государствах, регулируемых Конституцией, прописан принцип сменяемости власти — президент не может занимать свой пост больше двух сроков.

При этом больше всех о демократии говорят в США. Однако в годы Второй мировой войны американцы и сами нарушили нормы, четыре раза доверив пост Франклину Рузвельту.

Впрочем, есть и более свежие примеры. Как отмечает Скиба, в недалеком прошлом по разным причинам и обстоятельствам обнуляли президентские сроки в 13 странах: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан, а также Буркина-Фасо, Бурунди, Египет, Сенегал, Венесуэла, Боливия и Перу.

Валентина Терешкова и Владимир Путин , 2007. kremlin.ru

В России, как напомнил Скиба, первую попытку задержаться во главе страны предпринял Борис Ельцин, но ему запретили третий раз претендовать на кресло президента.

«В 1999 Ельцин уходит с поста президента, а в марте следующего года президентом избирается Владимир Путин. Как и в большинстве стран, в России тоже прописана норма на ограничение сроков президентства. Но в законе была фраза „не больше двух сроков подряд“. Это использовали на выборах 2012, когда Путин стал президентом после Дмитрия Медведева», — отметил историк.

Напомним, по новым поправкам к Конституции 1993 года, принятым в 2020, президент может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко контролирует республику с 1994 года — потом он несколько раз инициировал изменения, которые позволяли ему оставаться в кресле президента, а в 2004 году из Конституции и вовсе убрали статью об ограничении сроков.

На Украине Леонид Кучма не стал участвовать в выборах 2004 года, хотя Конституционный суд обнулил его первый срок президентства 1994−1999 годов. Обнуление произошло из-за принятия в 1996 году новой Конституции.

Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. kremlin.ru

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — передовик по длительности нахождения у власти на постсоветском пространстве. Он возглавил республику еще в конце 1980-х. На всех выборах одерживал победу, а Конституционный суд объяснял право занимать эту должность в обход Конституции. В 2019 году сложил с себя полномочия.

«В Киргизии после провозглашения независимости президентом стал Аскар Акаев. В начале 1990-х внесли ряд поправок в основной закон, что позволило „постоянно“ выдвигать кандидатуру. В 2005 году в результате „тюльпановой революции“ глава государства сбежал и отказался от претензий на власть», — рассказал историк судьбу президента.

Первым президентом Узбекистана стал Ислам Каримов, срок власти которого увеличили до 10 лет. Когда пришло время, выборы отменили, а в 2002 году изменили Конституцию. В итоге правил государством, пока не умер в 2016 году.

Кстати, ранее президент России Владимир Путин заявил о «формальном разрешении от народа» на новый срок.