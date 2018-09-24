Израильская армия отказывается признавать свою вину за крушение Ил-20 в Сирии

Конашенко заявил, что в Минобороны считают, что израильские пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет, что привело к гибели 15 российских военнослужащих. Однако военное ведомство Израиля парировало, что ВВС этой страны не пытались спрятаться за Ил-20 ВКС России при выполнении операции в Сирии и своевременно предупредили о ней российских военных, заявили в израильской армии.

Руководство израильской армии призвало продолжать «деконфликтоционную» координацию с россиянами в ходе военных действий Сирии, которые в Тель-Авиве прекращать не намерены.

Из заявления израильской армии:

— Исчерпывающие, точные и фактические детали известны соответствующим профессионалам в российских вооруженных силах, и они ясно свидетельствуют, что деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время, как он используется последние два с половиной года, и ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом.

Как подчеркивают в израильском военном ведомстве, в момент, когда Ил-20 сбила сирийская зенитная ракета, израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны, завершив бомбардировку намеченных целей в провинции Латакия. Израильские данные о произошедшем передал российской стороне командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин, который прибыл в Москву в четверг.

По словам израильской стороны, на атакованном ей объекте в Латакии хранилось оборудование для производства вооружений, которые Иран намеревался передать своим ливанским союзникам.

Напомним, что Ил-20 российских ВКС был сбит 17 сентября при возвращении на базу Хмейми в 35 километрах от побережья Средиземного моря. В это же время четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары по сирийским объектам в Латакии. По данным минобороны, Тель-Авив уведомил российскую сторону о проводимой операции лишь за одну минуту до атаки, введя в заблуждение в отношении района удара и не проинформировав о местонахождении F-16. Как заявили в российском оборонном ведомстве, израильские летчики прикрывались российским Ил-20 и подставили его под удар ПВО Сирии. Самолет был сбит ракетой комплекса С-200 в 22:03. Погибли 15 российских военных.

Минобороны России возложило всю полноту ответственности на Израиль. По данным министерства, российская сторона уведомила израильтян о трагедии в 22:29, попросив убрать самолеты из зоны аварии, однако F-16 оставались в этом районе до 22:40. Изариль сообщил о том, что самолеты покинули зону только в 22:53 — через 50 минут после попадания ракеты в российский самолет.