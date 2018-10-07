Израильский премьер позвонил Путину и попросил о личной встрече

7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о встрече, передает РИА Новости. На этой встрече, по словам ближневосточного политика, будет продолжена работа по сотрудничеству в сфере безопасности.

Биньямин Нетаньяху,

премьер-министр Израиля:

Некоторое время назад я поговорил с президентом Путиным. Мы договорились встретиться в ближайшее время, чтобы продолжить координацию в области безопасности.

По данным официального сайта Кремля, Нетаньяху в это воскресенье лично позвонил и поздравил президента РФ с днем рождения.

Напомним, что отношения между Россией и Израилем после того, как сирийские силы ПВО сбили российский самолет-разведчик, погибли наши военнослужащие. Минобороны РФ обвинило в провокации этого инцидента ВВС Израиля. В этой стране свою вину отрицают. Однако Россия в связи с произошедшим поставила сирийцам зенитно-ракетный комплекс С-300, чем вызвала недовольство израильской стороны.