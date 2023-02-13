Известный российский певец прокомментировал критику в адрес Пугачевой

Певец Алексей Глызин прокомментировал критику в адрес уехавшей из России артистки Аллы Пугачевой, пишет teleprogramma.pro .

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

Глызин заявил — считает «недостойным» негативные высказывания в адрес Примадонны. Он назвал ситуацию «грустной», так как Пугачева уже давно «всем все доказала».

Артист назвал ее единственной в своем роде и добавил, что на ее песнях выросло не одно поколение, указывает Газета.ru.

По мнению Глызина, ельзя в одночасье забыть все заслуги Пугачевой.

Между тем остановить травлю Пугачевой призвала Лолита. Также музыкальный продюсер обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой. Народный избранник Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки за недавние заявления в адрес россиян.

Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.

Ранее Алла Пугачева оказалась в списке самых влиятельных женщин мира в 2022 году.

Недавно Пугачева закрыла свою последнюю компанию в России.

Ранее сообщалось о проверке певицы на предмет дискредитации российской армии, в октябре прошлого года она заявила об отъезде из России в Израиль.