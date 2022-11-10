К посланию президента Федеральному собранию начали готовиться в Кремле

Об этом изданию рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Подготовка началась несколько дней назад. Сроки оглашения послания пока неизвестны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может комментировать эту информацию, указывает bfm.ru.
Ранее сообщалось, что с посланием к Федеральному собранию президент может выступить в конце сентября.
В прошлом году ежегодное послание президента России Федеральному собранию огласили 21 апреля. Прямая линия с Владимиром Путиным проходила 30 июня 2021 года, а большую пресс-конференцию провели 23 декабря.