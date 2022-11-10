10 ноября
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Политика

К посланию президента Федеральному собранию начали готовиться в Кремле

В Кремле начали готовить послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, пишет РБК.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Об этом изданию рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Подготовка началась несколько дней назад. Сроки оглашения послания пока неизвестны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может комментировать эту информацию, указывает bfm.ru.

Ранее сообщалось, что с посланием к Федеральному собранию президент может выступить в конце сентября.

В прошлом году ежегодное послание президента России Федеральному собранию огласили 21 апреля. Прямая линия с Владимиром Путиным проходила 30 июня 2021 года, а большую пресс-конференцию провели 23 декабря.

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