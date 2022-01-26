Кадыров уверен, что не хочет быть президентом РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях — ни в качестве президента, ни в качестве министра.

«Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!», написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров указал — в своем прежнем посте рассуждал о политике как блогер и обычный человек, а не как глава Чечни.

Он вновь повторил свое заявление о том, что «Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории». По словам Кадырова, если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то «мы должны им помочь», пишет bfm.ru.

Ранее Кадыров во время прямого эфира c участием председателя чеченского парламента Магомеда Даудова заявил, что России следовало «давно бы забрать» Украину.

«Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок», — сказал глава Чечни.

В Кремле в ответ на слова Кадырова заметили, что внешняя политика определяется президентом России и никем другим. Однако глава Чечни как любой другой гражданин России имеет право принять участие в президентских выборах.

В декабре 2021 года Кадыров уже предлагал радикально решить «украинский вопрос». Тогда он заявил, что Украину стоит присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский не пересмотрит свою антироссийскую политику.