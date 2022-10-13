13 октября
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Политика

Кандидатами в президенты Казахстана выдвинуты 12 политиков

Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила прием заявлений от желающих побороться за пост президента республики на внеочередных выборах.

Театр балета. Астана, Казахстан.
Театр балета. Астана, Казахстан.
Надежда Будрина

Они назначены на 20 ноября, сообщает агентство «Фергана».

В ЦИК представлены документы от 12 кандидатов.

В сентябре президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы главы государства.

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