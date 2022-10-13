Кандидатами в президенты Казахстана выдвинуты 12 политиков

Они назначены на 20 ноября, сообщает агентство «Фергана».
В ЦИК представлены документы от 12 кандидатов.
В сентябре президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы главы государства.
Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила прием заявлений от желающих побороться за пост президента республики на внеочередных выборах.
Они назначены на 20 ноября, сообщает агентство «Фергана».
В ЦИК представлены документы от 12 кандидатов.
В сентябре президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы главы государства.
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