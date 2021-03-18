Уроки китайского. Почему в Поднебесной смогли победить коронавирус и нарастить экономику

На Зимней зерновой конференции в Белокурихе в последние дни зимы, авторитетные эксперты из России и стран ближнего зарубежья делятся оценками и прогнозами не только по части сельского хозяйства. Известный востоковед, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов всегда находит интересные темы, связанные с Китаем. В этом году ученый рассказал, почему Китай с наименьшими потерями вышел из ковидного пике и какие проблемы в этой стране сейчас наиболее актуальны.

Прирост ВВП и укрепление доверия власти

— Что в отношении Китая мир ожидал в начале пандемии и что получил? Напомню, что пандемия началась в январе прошлого года в китайском Ухане. В ночь с 24 на 25 января были закрыты все дороги в этот город, и 80 млн человек оказались в режиме изоляции.

Тогда все говорили, что «китайскому чуду» пришел конец. Ожидали падение и крах китайской экономики. Однако к концу прошлого года КНР получил рост ВВП на 2,4%. Это единственная из больших держав страна, которая получила прирост ВВП.

Профессор ВШЭ Алексей Маслов. Фото с официального сайта Алексея Маслова.

Более того, в конце февраля Си Цзиньпин заявил, что в стране окончательно побеждена бедность и больше ни один китаец не живет ниже черты бедности. На самом деле, тут есть лукавство. В Китае черта бедности определяется в 2,25 доллара в день. Однако по стандартам Всемирного банка — это 5,5 долларов. Но в любом случае в 2020 году Китай подрос, а не упал, несмотря на то, что более 80% предприятий промышленности были остановлены в регионах, где ввели карантин.

Ожидалось, что в 2021-м КНР утратит позиции мирового лидера. Поэтому многие рынки стали переориентироваться, начался вывод предприятий из Китая — прежде всего, американских, японских и британских (правда, в итоге 96% этих компаний все же решили остаться). Начались поиски новых рынков в странах Юго-Восточной Азии, активизировалась Индия.

Но Китай сумел восстановиться раньше всех стран! Официально пандемия там закончилась в апреле прошлого года. Предполагаю, что в 2021—2023 годах будет очевидный рост китайской экономики при общем падении азиатских рынков в этом году.

Китай. Вирус. unsplash.com

Также предсказывали дестабилизацию обстановки в Китае, ибо народ будет недоволен карантинными мерами и падением доходов. Но произошло обратное — взаимодействие между народом и властью только укрепилось. Все опросы (даже неформальные) показывают огромный рост доверия к власти.

Были разговоры и том, что Китай начнет резко сворачивать свои инвестиции в различные международные проекты, в том числе «Один пояс — один путь». Но эти проекты по-прежнему финансируются.

Вдобавок на территории Китая наблюдается прирост зарубежных компаний. Конкуренция на этом рынке становится жестче, и российским компаниям пробиваться на него будет еще сложнее. Мы вообще заметно опоздали с вхождением на китайский рынок. Причем настолько серьезно, что даже компании из не самых развитых стран, вроде Чили и Вьетнама, опередили нас на практически всех пищевых рынках.

Китай. @chinadailynews

Китай сегодня — это еще и страна стартапов. Здесь самое большое количество стартапов на душу населения. И они связаны не только с технологиями. В КНР масса стартапов, связанных с новыми формами обработки продуктов питания и их доставки.

Модель развития — возвращение к истокам

— Почему Китай не рухнул, на что многие рассчитывали? Связано это с тем, что модель развития Китая — по управлению, инвестициям в экономику и ее регулированию — полностью отличается от известных западных. Китай всегда был стороной растущей. Это видно по его истории.

Китай. @chinadailynews

Роль страны в мировом ВВП росла до двадцатых годов XIX века (было 33% в мировом ВВП). Немалую роль играла также Индия. Но потом в эти две страны пришли западные державы, сломавшие традиционную модель экономики и попытавшиеся перестроить ее на свой лад. Это и привело к падению экономической модели Индии и Китая к 1913 году.

До 1980-х Китай не играл хоть какой-то серьезной роли в мировой экономике. Но потом заработала перестройка Дэн Сяопина, и Китай стал возвращаться на свою старую модель экономики. В чем ее суть?

Если говорить вкратце, на базовом уровне — малых и средних предприятий — ведется жестокая конкурентная борьба, идет демпинг, и рынок здесь действительно свободный, регулируемый только стандартными законами. Но на уровне крупных предприятий и холдингов работает господдержка. Есть жесткий водораздел между государственным и частным бизнесом. Государство владеет всем, но при этом дает жить малым и средним предприятиям.

Китай. СС0

Китай всегда стимулировал и помогал крупным предприятиям. Формально они даже могут не иметь отношения к государству — например, известная всем Alibaba Group, являющаяся акционерным обществом, куда, кстати сказать, входит немало западных компаний. Но при этом она получает из государственной казны либо дешевые кредиты, либо на очень долгий срок — с пониманием того, что их можно никогда не возвращать. И это страшно возмущает США и Европу, требующих от Китая прекращения дотирования своих предприятий. Но он этого никогда не сделает.

Такой государственный подход надо понимать российским компаниям, выходящим на китайский рынок. Против них играет не какой-то конкретный товарищ Ван, а весь Китай со своими резервами и авуарами. Если есть выгодная сделка, китайское предприятие всегда может получить серьезный кредит для своего дальнейшего развития. Ни одна западная компания не может получать неограниченные кредиты в отличие от китайских.

Китай. СС0

Стоит ли удивляться серьезному международному прорыву Alibaba, TikTok, Clubhouse или Huawei? В этом плане Китай все-таки страна социалистическая. Напомню, здесь всего пять крупных банков и у кого бы из них вы ни брали кредит, будете иметь дело с государством.

Проблемы Китая

— Главный секрет развития Китая заключается не в том, что у него нет проблем, а в том, что он очень быстро учится их преодолевать. Китайцы стараются моментально реагировать на любые вызовы. Из нынешних серьезных проблем можно выделить гигантский внутренний долг, полный крах экологии, зарегулированность банковского финансового сектора и старение населения.

Суверенный долг страны в прошлом году вырос до 60%, но это не пугает руководство страны. Долг, как суверенный, так и внутренний, будет расти и дальше. Но посмотрите: кто делает эти долги? Больше всего — домохозяйства, берущие банковские кредиты, а также малые и средние компании, региональные правительства (бонды и заимствования).

Представители туроператоров Китая в Алтайском крае. alttur22.ru

Китай подобного рода долги не особо напрягают — он решает проблему за счет выброса большого количества ликвидности. Когда, например, в январе-марте бушевал COVID-19, в Китае наращивали общую денежную массу по 10% в месяц. Любой российский экономист сказал бы, что теоретически это прямой путь к инфляции. В Китае этого не случилось.

Люди, получая зарплаты и кредиты, тут же что-то покупали на эти деньги и промышленность моментально подтягивалась к новым деньгам. Если сейчас на наш рынок выбросить большое количество денег, мы к ним не успеем подтянуться, потому что в России долгий цикл запуска производства и очень регионализированный рынок.

Если, например, на китайском Северо-Востоке живут 300 млн человек, то у нас — напротив этой территории в регионах Дальнего Востока и Сибири — всего 6,5−7 млн, а это очень узкий рынок. Здесь запускать производство бессмысленно.

В России мы очень боимся повторения 90-х годов, когда шел процесс неуправляемой инфляции. В Китае его не боятся. Его гражданам получить кредит под развитие своего дела очень просто. Поэтому, когда наши компании пытаются выйти на китайский рынок со своими деньгами, они выглядят абсолютно неконкурентоспособными — в Китае деньги дешевле.

Китай. Вирус. visualhunt.com

Зарегулированность банковского сектора — это то, из-за чего произошел конфликт между основателем Alibaba Джеком Ма и китайским правительством. Как известно, в середине 2020 года на фоне выхода страны из пандемии Джек Ма заявил, что банки стали похожи на ломбарды, где надо оставлять в залог свое имущество, гарантируя отдачу долга.

Основатель компании предложил иную схему — систему взаимного кредитования, как это было когда-то в СССР. Но проблема в том, что, если новая система начнет рушиться, отдавать долги придется государству, а не условной Alibaba. Поэтому Джека Ма вызвали куда надо и посоветовали не высовываться.

Еще одна проблема — истощение прежних драйверов роста. Продукции на экспорт идет меньше и она изменилась. Сегодня экспортно-ориентированная китайская продукция является высокотехнологичной. Такая продукция обычно стоит дороже.

Мы привыкли к дешевым и относительно качественным китайским товарам, а Китай на сегодня — одна из самых дорогих стран Восточной Азии. Размещать здесь производство, заказы на изготовление или покупать готовые товары уже невыгодно.

Выгоднее это делать во Вьетнаме, Малайзии или в отдельных случаях в Индии.

Ловушка среднего уровня доходов

— Дисбалансов в этой стране хватает и устранить их с помощью какого-то одного решения невозможно. В чем сейчас главная проблема? В экономической науке есть такой термин, как «ловушка среднего уровня доходов». Что это такое?

Китай. СС0

Когда Китай бурно развивался, ему приходилось наращивать расходы на производство, пенсии и социалку. И, в конце концов, продукция стала дорожать. С 2014—2015 она стала проигрывать по цене аналогичной продукции из Вьетнама, Лаоса, Бангладеш, Камбоджи.

У любой страны в такой ситуации возникает дилемма: либо мы остаемся территорией дешевой продукции и соответственно меньше платим зарплату нашим гражданам, либо решаем: пускай растут зарплаты — люди будут больше покупать на внутреннем рынке. В этом случае стоимость выпускаемой продукции взлетит, зато страна будет конкурировать в высокотехнологичном сегменте с Японией, Европой и США.

В КНР решили выйти из ловушки среднего уровня доходов. Власти сказали: нам нужно пять-семь лет, чтобы перейти на другой тип экспортной продукции, которая будет дорогой — в частности, облачные технологии и система 5G. И все было хорошо, но тут вмешались США. В Штатах просчитали ситуацию и поняли, что Китай нельзя выпускать из ловушки средних доходов. В этом основной конфликт двух государств.

Китай. @chinadailynews

Падение рождаемости — это и наша проблема

— Еще одна трудность — падает рождаемость. В прошлом году Китай объявил, что в стране, как это не безумно звучит, не хватает населения.

Вы должны помнить об их знаменитом принципе: «Одна семья — один ребенок», при котором рождение второго ребенка влекло штраф. Все это привело к тому, что сегодня коэффициент рождаемости составляет 1,7 (для простого возобновления населения коэффициент должен быть 2,1 ребенка на женщину).

Есть и еще одна причина — страна, где не так давно в сельской местности проживало 80% населения, стремительно урбанизируется. В городских агломерациях проживает уже 60% китайцев. А горожане никогда не стремились к большому количеству детей.

Хайнань. Китай. СС0

Как следствие, население Китая стареет, на двух работающих китайцев приходится уже один пенсионер, и это соотношение будет ухудшаться. Содержание растущей армии пенсионеров ложится тяжелым бременем на государство. Парадокс в том, что в странах с меньшим количеством населения — Индии, например — рабочей силы больше. Не говорю уже о большом количестве молодой рабсилы в Лаосе или Вьетнаме.

Если раньше средний возраст работающих в сельском хозяйстве КНР составлял 65 лет, сейчас он поднялся до 68. Все сельское хозяйство Поднебесной — это мир пожилых людей, которые скоро ничего не смогут производить.

Поэтому Китай начинает методично разрабатывать систему продовольственной безопасности по закупкам продукции из других стран. России среди этих стран в качестве основного партнера пока нет. Как ни странно, одна из причин этого кроется в падении рождаемости в Китае. Оно не размазано как каша по тарелке по всему Китаю. Оно есть там, где наблюдается застой в развитии промышленности.

Китай. unsplash.com

Это касается прежде всего северо-восточных регионов — провинция Хэйлунцзян, примыкающая к России, Ляонин, близкий к нашей стране Синьцзян-Уйгурский автономный район. К тому же прирост среднего возраста китайцев неизбежно ведет к уменьшению потребления. Как раз в этих северо-восточных регионах находится основной рынок потребления российских товаров. Туда идет до 90% нашей неэнергетической и несырьевой продукции. И этот рынок уменьшается.

Российские же компании не идут вглубь Китая, да еще и пытаются поставлять свою продукцию через посредников, а это серьезная ошибка.

Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. kremlin.ru

Зарплата , социалка , налоги

— В Китае идет заметный прирост среднегодовой зарплаты. Средняя зарплата китайца на 15−25% больше, чем в России.

Казалось бы, для нас это хорошо — по логике вещей, наша продукция должна быть там дешевле. Но существует прямая корреляция между высокой китайской зарплатой и общей дешевизной продукции этой страны. В себестоимость китайской продукции не заложена масса расходов, которые закладываются у нас.

В Китае, в частности, дешевле перевозки и услуги по растаможке грузов. Такая разница хорошо видна по регионам российского Дальнего Востока, где зарплаты, мягко говоря, невысоки. В соседних китайских регионах средняя зарплата составляет 1100−1200 долларов.

Китай. Людмила Белозерских.

Важный момент — в Китае себестоимость производства дешевле за счет налогов. С 2019 года малый и средний бизнес официально должен платить налог с прибыли 12,5%. Но в реальности подавляющее большинство предприятий (до 80%) вообще освобождены от налога с прибыли.

В Китае НДС обычно составляет не более 8−9% (а из-за пандемии он уменьшен до 3%). И еще обратите внимание, что зарплаты физлицам до 5 тысяч юаней (50 тысяч рублей в месяц) налогом вообще не облагаются.

При этом в Китае уровень социальных выплат — самый большой в Юго-Восточной Азии. Китайский работник защищен от разного рода невзгод. Разница в реальных уровнях доходов — одно из объяснений того, почему китайцы не хотят идти на российский рынок.

Китай. CC BY-SA 2.0 , part from original.

Альтернатива от Пекина

— В Китае абсолютно недовольны существующими моделями глобализации. Несколько десятилетий китайцы находились в рамках американской модели глобализации. Китай пользовался американскими рынками, американской системой банковских расчетов и вообще мировой экономикой, к созданию которой не имел отношения.

Но с какого-то времени стало понятно, что невозможно быть независимым государством в рамках чужой модели. И Китай решил: мы строим свою глобализационную модель под названием «Один пояс и один путь». Мы создаем свой альтернативный валютный рынок — сейчас идет активное тестирование собственной кибервалюты.

И выяснилось, что Китай переходит с уровня мировой фабрики для потребителей самых разной продукции на уровень страны, желающей предложить миру свою альтернативную модель. Он строит свой макроэкономический регион. С помощью проекта «Пояс и путь» он «подгребает» под себя самые разные страны в самых разных регионах, вплоть до Латинской Америки. Потому что Китай предлагает им упрощенную модель торговли. Суть ее: убрать тарифные барьеры, создать зоны свободной торговли и выходить на мировые рынки совместно.

Китай. Raj Eiamworakul/СС0

Россия признает «Пояс и путь» как важную китайскую инициативу, но она развивает свою интеграционную модель — ЕвраЗЭС. Таким образом, наша страна не является частью китайского макроэкономического региона и в этом основное объяснение тому, что объем накопленных инвестиций из КНР в Россию составляет менее 30 млрд долларов. В то время, как в США в некоторые периоды ежегодно поступало более 100 млрд долларов китайских инвестиций.

Как американцы вкладывают в Китай? 71% финансовых вложений направлен в новые предприятия. Иначе говоря, США на территории КНР создавали новые предприятия. В свою очередь 92% китайских инвестиций связаны с покупкой готовых предприятий. Китай приобретал готовую торговую марку.

И это еще одно объяснение того, почему Китай мало что интересует в России. Он готов покупать бренды. А у нас таких раскрученных марок немного, к тому же рынки российских предприятий очень малы. А «Лукойл» или «Газпром» ему никто не продаст.

Китай. @chinadailynews

Сотрудничество и противостояние

— Попытки Поднебесной создать свой политический мир приводят к противостоянию китайской модели. Такое противостояние стимулируют и США, и те страны, которые одновременно не любят ни Америку, ни Китай и пытаются найти свой путь. Мир начинает атомизироваться.

Сегодня у нас в основном работают не глобальные организации типа ВТО, а региональные. Если вы хотите работать в Азии, проще выходить на их организации, а не на ВТО, Мир становится маленьким. И Китай наслаждается такой моделью, потому что глобально он не готов управлять миром и не умеет это делать. Но он умеет это делать в рамках Евро-Азиатского пространства.

Китайская инициатива «Пояс и путь» состоит по сути дела из транспортных коридоров. Многие отмечают, что это очень эластичная инициатива — как хочешь, так и трактуй. Заход на территорию России этого «Шелкового пути» очень маленький. «Пояс и путь» — это то, что Китай вывозит и то, что готов закупать. Железная дорога, построенная КНР, связала его с Ираном, Турцией и Азербайджаном. Эта страна поставляет теперь в Китай много продуктов питания, а Китай в ответ — машины и технику.

Отправка рапсового масла в Китай. Предоставлено «АльянсТрансТорг».

Россия не подписала ряд соглашений с Китаем, резонно опасаясь за независимость национальной экономики. Китай сказал: «ОК, путь пойдет мимо вас». И мы не должны очаровываться красивыми заявлениями. У нас с Китаем есть дружба. Есть стратегическое партнерство в плане политики и военного сотрудничества. Но главным экономическим партнером мы для Китая не являемся.

Китай сейчас серьезно меняет мир. Если раньше была борьба трендов США и Китая, то теперь в ближайшие несколько лет их будет задавать только Поднебесная. Альтернатив Китаю не осталось и это опасно. Любые колебания и девиации в этой стране будут отражаться на мировых рынках. Подорожает что-то в Китае — подорожает и в мире. Как это произошло со многими машинами и техникой, пусть даже сделаны они в Германии — металл-то китайский.

Китай. Wu Yi/СС0

На протяжении ближайших трех лет рынок Китая будет самым быстрорастущим. Конечно, для российских компаний есть более простые для работы рынки — в качестве альтернативы можно назвать Вьетнам, Индию и частично Индонезию. Но Китай, останется наиболее емким рынком.