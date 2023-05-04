Курс на Москву. Немецкий пилот-любитель приземлился напротив храма Василия Блаженного. Архивное видео

Вчерашняя атака на Кремль двух дронов заставила многих вспомнить, как немецкий пилот приземлился на Красной площади.

Это был 18-летний пилот-любитель Матиас Руст — на самолете Cessna приземлился в Москве прямо напротив храма Василия Блаженного.

Кратко

ЧП случилось 28 мая 1987 года. В этот день отмечали день пограничный войск СССР.

Своих постов тогда лишились несколько высших военных руководителей, а советская ПВО получила серьезный репутационный удар, напоминает ТАСС. К ответственности привлекли 34 офицеров и генерала. Заменили практически все руководство Минобороны до командующих военными округами включительно

Сам Руст получил четыре года тюрьмы. Несколько месяцев в ожидании суда он провел в "Лефортово". Но в 1988 году вернулся в ФРГ.

Полет, код, перехватчики

Утром 28 мая 1987 года Матиас Руст сказал родителям, что отправляется в Стокгольм, а сам "изменил курс". После 20 минут полета Руст выключил радиостанцию, бортовые сигнальные огни, снизился до 200 м и резко сменил курс, направив Cessna в сторону СССР.

Пилот следовал по наземным ориентирам, заранее отмеченным на навигационной карте.

Вскоре самолет высветился на радарах советской ПВО. Цели был присвоен код "8255", на нее были наведены сразу три зенитных ракетных дивизиона. Несколько перехватчиков МИГ-21 и МИГ-23. Но экипажи не получили команду на уничтожение небольшого самолета. И самолет направился сквозь облака в сторону Москвы.

Версии и ПВО

Сначала Cessna приняли за летящий без заявки советский легкомоторный самолет, а потом - за стаю птиц. По другой версии, незаметно подобраться к Москве Русту помогло отключение автоматизированной системы управления ПВО — именно в тот день начались плановые регламентные работы.

Посадка

Около 18:00 Руст находился на подлете к Красной площади. Он сделал над ней несколько кругов. Потом снизился над улицей Большая Ордынка, сел на мост и доехал до собора Василия Блаженного

По воспоминаниям очевидцев, Руст вылез из кабины, поставил под шасси колодки и стал раздавать автографы. Через полчаса к его "Цессне" подъехала черная "Волга", милицейский грузовик. Установили ограждение, разогнали толпу. И увезли пилота с площади.

Дипломатический мост

В сентябре состоялся суд. Руст объяснил свой поступок тем, что хотел навести мост между Востоком и Западом.

Обвинение и амнистия

Избежать наказания пилоту не удалось — его обвинили в хулиганстве, незаконном пересечении советской границы и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Отсидел Матиас в советской тюрьме всего чуть больше года. В 1988-м председатель президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко подписал указ об амнистии, под которую попал и Матиас Руст.

Рейс

Юный летчик тогда по сути выполнил рейс из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву.

Самолет Cessna. wikipedia.org

Судьба самолета

В 2008 году самолет приобрел Немецкий технический музей. До этого самолетом владел богатый японский бизнесмен. Как он оказался у него - история умалчивает.

Накануне дроны атаковали московский Кремль, Белгородскую и Брянскую области, Краснодарский край и Крым. Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем. Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.

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