1 марта
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Политика

Лишать свободы на 15 лет за дискредитацию участников СВО предложили в Госдуме

Поправки об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО, в том числе добровольческих формирований, внесли на рассмотрение депутаты. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
duma.gov.ru

Наказание нарушителям грозит строгое.

Это могут быть штрафы до 5 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Или же исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Второе чтение законопроекта пройдет в четверг, 2 марта.

«В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем в своем Telegram-канале 1 марта.

Ранее с просьбой защитить бойцов от дискредитации к Володину обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Он считает, что некоторые СМИ и пользователи соцсетей выставляют «защитников России злодеями и преступниками, пока они отдают жизни за нас».

Ранее пенсионеру из Новоалтайска выписали штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ в соцсетях.

Перед этим барнаульского преподавателя уволили и оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии России.

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