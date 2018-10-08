Андрей Ляпунов, политолог и чиновник могут претендовать на публичные должности в АКЗС

В краевом парламенте 10 октября завершится прием документов на две публичные должности: начальника информационно-аналитического управления и отдела пресс-службы (отдел пресс-службы входит в состав управления). Руководителем одного из подразделений почти наверняка станет Андрей Ляпунов , бывший пресс-секретарь губернатора.

Несколько источников сообщили altapress.ru, что документы на участие в конкурсе еще на прошлой неделе подал Ляпунов. Однако на какую из двух должностей, не уточняется. Сам он пока не комментирует данный вопрос.

Возможным конкурентом Ляпунова в отделе пресс-службы телеграм-канал Неляпунов называет Ольгу Васько, которая в течение многих лет работала пресс-секретарем фракции «Единая Россия». В соцсети даже появилась картинка, иллюстрирующая их борьбу за место. Однако сама она опровергла эту информацию, сообщив, что документы не подавала и не собиралась.

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Политолог Михаил Литвинов, который по неподтвержденной пока информации также подал документы на пост начальника информационно-аналитического управления, отказывается комментировать эту тему. Источники altapress.ru сообщают, что он появлялся в аппарате АКЗС на прошлой неделе и посещал отдел кадров.

Звучала и фамилия Дмитрия Боровикова, главы аналитического отдела в составе управления — дескать, он намерен повысить свой статус. Впрочем, сам Боровиков сообщил altapress.ru, что пока размышляет на эту тему и окончательного решения не принял.