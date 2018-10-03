Новым пресс-секретарем губернатора Алтайского края стал Дмитрий Негреев, сменивший на этом посту Андрея Ляпунова. Большая часть профессиональной карьеры Негреева связана с журналистикой, хотя у него есть опыт работы в пресс-службе и в ряде политических кампаний. Altapress.ru рассказывает, что о нем известно.

Дмитрию Негрееву 56 лет. Он барнаулец. Историк по образованию, окончил Алтайский госуниверситет.

В начале 1990-х годов работал в пресс-службе краевой администрации. Рассказывал, что вместе с Анатолием Муравлевым (тот затем много лет проработал в «Алтайской правде») ввели практику ежемесячных пресс-конференций губернаторов — сначала Владимира Райфикешта, потом Льва Коршунова.

С 1992 года публиковался в газете «Свободный курс». А в 1995 году стал работать в ИД «Алтапресс» уже в штате: занимал должности главы отдела политики, шеф-редактора газеты «Свободный курс», заместителя гендиректора.

В 2006 году Дмитрий Негреев перешел в «Политсиб.ру» главным редактором. Тогда ресурс входил в медиахолдинг «Прожектор», принадлежавший структурам предпринимателя Анатолия Банных. Позже медиаактивы купила компания «Эвалар», и холдинг сменил название на «Сибирская медиагруппа» (СМГ).

В 2017 году Негреев стал главным редактором СМГ.

Все годы работы входил в число ведущих политобозревателей Алтайского края.

Известно также, что Негреев принимал участие в ряде избирательных кампаний в качестве привлеченного эксперта. Например, в выборах мэра Бийска в 2006 году.

Дмитрий Негреев. Михаил Хаустов

В 2009 году, когда тема взаимодействия властей края и СМИ была острой, Дмитрий Негреев говорил о работе пресс-служб так: