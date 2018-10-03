Дмитрию Негрееву 56 лет. Он барнаулец. Историк по образованию, окончил Алтайский госуниверситет.
В начале 1990-х годов работал в пресс-службе краевой администрации. Рассказывал, что вместе с Анатолием Муравлевым (тот затем много лет проработал в «Алтайской правде») ввели практику ежемесячных пресс-конференций губернаторов — сначала Владимира Райфикешта, потом Льва Коршунова.
С 1992 года публиковался в газете «Свободный курс». А в 1995 году стал работать в ИД «Алтапресс» уже в штате: занимал должности главы отдела политики, шеф-редактора газеты «Свободный курс», заместителя гендиректора.
В 2006 году Дмитрий Негреев перешел в «Политсиб.ру» главным редактором. Тогда ресурс входил в медиахолдинг «Прожектор», принадлежавший структурам предпринимателя Анатолия Банных. Позже медиаактивы купила компания «Эвалар», и холдинг сменил название на «Сибирская медиагруппа» (СМГ).
В 2017 году Негреев стал главным редактором СМГ.
Все годы работы входил в число ведущих политобозревателей Алтайского края.
Известно также, что Негреев принимал участие в ряде избирательных кампаний в качестве привлеченного эксперта. Например, в выборах мэра Бийска в 2006 году.
В 2009 году, когда тема взаимодействия властей края и СМИ была острой, Дмитрий Негреев говорил о работе пресс-служб так:
Я знаю и помню работу всех пресс-служб всех пяти губернаторов, которые были за новую историю края. Я сам работал пресс-секретарем в краевой администрации и хорошо знаю специфику этой работы. Работа со СМИ — дело очень тонкое и сложное, потому что во все времена есть СМИ, которые по-разному пишут о действиях власти. И, естественно, у власти всегда возникает соблазн кого-то куда-то не пустить. Но обычно это желание возвращается бумерангом, потому что возникает медиа-скандал.