В Барнауле эксперты обсудили, как Путин создает элиту сталинского типа и к чему это приведет Россию

За последние 3,5 года в России сменилось 57 губернаторов. И эта массовая замена высшего управленческого звена — важная часть системы формирования новой номенклатуры сталинского типа. К чему все это может привести страну? Об этом рассуждали эксперты на недавно прошедшей в Барнауле конференции «Россия 2019 года: технократия, национальные проекты и гражданское общество».

Не моей пары рукавица

«Отец у ней крупный работник. Номенклатура. В легковухе возят… Не моей пары рукавица», — так описывал свою подругу герой Василия Шукшина, механизатор из старого фильма про целину.

Номенклатура советского времени, созданная когда-то Сталиным по особы принципам, казалось бы, ушла в прошлое. Но профессор Высшей школы экономики политолог Николай Петров утверждает: с 2014 года она возрождается.

Разумеется, новой номенклатуре «легковухи» и спецполиклиники не нужны — у нее и так это есть. Главная ее привилегия — право делать то, что нельзя обычному человеку.

И в этом ее главное отличие от элиты, для которой внутренние правила и требования гораздо более жесткие, чем внешние. Если ты элита — веди себя лучше других.

«В номенклатурной системе наоборот: ваша к ней принадлежность дает вам возможность нарушать в том числе Уголовный кодекс, пока вы — органическая часть системы. Но зато в любой момент вас могут наказать ровно за то, чем вы благодарно пользовались все это время», — говорит Николай Петров.

Место красит человека

В номенклатурной системе Владимира Путина много общего со сталинской. Человек в ней, как при Сталине, не особенно важен. Он винтик. А винтик полностью зависит от вышестоящего чиновника, размышляет Николай Петров.

Влиятельность винтика определяет не личность, а место — та должность, которую он занимает. С утратой должности человек теряет и влияние в системе.

Сергей Иванов. ww.kremlin.ru

«Сергей Иванов, бывший глава президентской администрации — хороший тому пример. Он был на втором месте в разных рейтингах влиятельности. Как только его сделали специальным советником президента по экологии и охране природы, он спустился на 56-е место в одночасье», — рассказывает эксперт.

Набег варягов на регионы

Но винтик можно легко переставить в другие части механизма, как это происходило при Сталине. Например, из корпоративного блока перебросить в региональный. Или с одного региона в другой.

В 2016—2019 годах в 52 регионах поменялись 57 губернаторов, то есть более двух третей, говорит политолог Александр Кынев. Такая масштабная замена в Россия была только раз — во время Михаила Горбачева.

Почти 60% из новичков — варяги: они в этом регионе не родились и не учились. Откуда их берут? Рекрутируют из разных сфер. А найдя рекрута, его полгода натаскивают эксперты. И когда они готовы занять командный пост, их назначают в регионы. Часто — в произвольном порядке.

«У нас уже есть губернатор, который поменял четыре региона — Олег Кожемяко. И, наверное, он может поехать куда-то и дальше», — говорит Николай Петров.

Владимир Путин и врио Приморского края Олег Кожемяко. kremlin.ru

«Бродячие менеджеры» — характерная примета системы. К примеру, Вера Щербина с 2005 года сменила четыре региона. Вице-губернатор в Корякском автономном округе, первый зампред правительства Амурской области, глава правительства Сахалинской. А с 2018 года — первый вице-губернатор Приморского края. Такое вот движение.

Не имеют полномочий

У этой системы расстановки кадров есть свои плюсы: такие губернаторы более жестко и точно выполняют регламенты и стандарты, рассуждает Александр Кынев. Но посылая на места новых и вроде бы эффективных, специально обученных менеджеров (задача которых организовывать и управлять), у них все больше отнимают самостоятельность — пространства для маневра у них все меньше.

Так, еще в 2004 году законом ввели правило, по которому назначить министра финансов в регионе невозможно без согласования с Минфином России, рассказывает Кынев. С Москвой согласуют региональных замов по внутренней политике и даже политтехнологов, допущенных к обслуживанию интересов администраций.

Александр Кынев. facebook.com/alexander.kynev

А после 2016 года исчезла даже относительная свобода губернаторов формировать свои команды. Правила здесь, скорее, неформальные. Так сложилось.

Нужны личные связи

Кынев говорит, что большинство губернаторов-варягов сегодня не могут привезти с собой никого из своей старой команды, подобранной на прежнем месте. Хотя и есть исключения: люди с личными связями в Москве.

«Олег Кожемяко (Приморский край) может себе позволить привезти команду, потому что у него личные отношения. Это может себе позволить и Александр Евстифеев (Марий Эл), потому что он бывший зам Сергея Кириенко по Приволжскому округу», — поясняет Кынев.

Более того, часть постов в команде губернатора согласуют даже не с администрацией президента — с аналогичным ведомством в Москве. Скажем, на назначение министра транспорта в регионе надо получить «добро» от Минтранса РФ. Ведомств, влияющих на назначения в регионах, все больше.

Министерство транспорта РФ. altapress.ru

«Есть регионы (как правило, наиболее крупные вроде Нижегородской области), в которых целые блоки администраций формируются бывшими чиновниками федеральных ведомств. Региональные министерства превращаются почти что в отдел федеральных. И они подчиняются не столько губернатору, сколько федеральному министерству, как это было в СССР», — продолжает Кынев.

Корпорации теряют независимость

Масштабная замена управленцев, между тем, происходит не только в региональных правительствах — и в корпорациях тоже (Николай Петров, отметим, понимает под корпорацией не только бизнес, но и ведомства).

Но командные посты в корпорациях занимают не те, кто по поднимался по карьерной лестнице, шаг за шагом осваивая «азы профессии». Большинство из вновь назначенных «топов» (хотя и н все) никогда в корпорации не работали.

«В Федеральную таможенную службу на место Андрея Бельяминова пришел генерал ФСБ, который до этого никакого отношения к ней не имел. В РЖД вместо влиятельного Владимира Якунина пришел со стороны новый человек», — приводит примеры Николай Петров.

Владимир Путин и Владимир Якунин. kremlin.ru

А после такого назначения меняется все руководство корпорации, «новички» выстраивается в единую вертикаль власти, а корпорации, которые еще недавно были «средневековыми княжествами», теряют независимый статус и роль в системе управления страной.

«Когда губернатор назначался от корпорации, она негласно становилась шефом региона, помогала и отвечала за него перед Кремлем. Сейчас корпорации дают своих кандидатов. Потом их полгода натаскивают. А затем назначают в регионы. И уже не корпорация, которая делегировала кандидата, отвечает за регион, а Кремль», — объясняет Петров.

Репрессии как механизм перераспределения

Все эти замены — результат создания Владимиром Путиным новой номенклатуры. В ней есть сходство со старой советской: посторонний для региона человек полностью лоялен тому, кто его назначил. Новые главы регионов — действительно верная президенту гвардия.

Но в отличие от сталинской номенклатуры, в нее не встроен механизм воспроизводства кадров, из-за чего назначения происходят в ручном режиме. Не похожа она на сталинскую и кланами.

Владимир Путин и Сергей Шойгу. kremlin.ru

«Когда близкий родственник Сергея Шойгу становится одним замом генпрокурора, а друг сына генпрокурора другим — это не похоже на сталинскую номенклатуру. В содержательном смысле это захват группами частных интересов», — считает профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков.

Петров с этим почти согласен: система недостроена. Но выход найден: репрессии и чистки. С 2015 года 1,5−2% высшего слоя региональной политической элиты (губернаторы, их замы и мэры столиц) ежегодно получают реальные сроки.

«Гениальность Путина в том, что он предложил выход из положения. Он продемонстрировал, что ты сегодня барон, а завтра мы из тебя вытрясем все, что ты накопил, и перераспределим в пользу новых голодных потенциальных баронов. Репрессии — это институт. И это удобный механизм перераспределения», — полагает Петров.

Бизнесмен. Менеджер. СС0

Эффективны ли эффективные менеджеры

Николай Петров говорит, что вертикаль власти сегодня «гораздо более единая», чем еще несколько лет назад. К тому же губернаторы сегодня хорошо знают, куда двигаться — ведь сверху им спущены KPI, ключевые показатели эффективности: уровень доверия к власти, бедность, зарплата и тэ пэ.

Но Петров считает, что губернаторы, не имеющие связей с политической элитой региона, не могут быть эффективными. Кынев и вовсе полагает, что выполнить все эти требования невозможно, а, значит, на KPI губернаторов никто особо смотреть не будет.

«А рисовать показатель в условиях, когда ты чужой и все рады тебя подставить, не получится. Как только начнешь рисовать, тебя и подставят», — считает Кынев.

Система провоцирует конфликты

Среди губернаторов есть более талантливые и есть менее талантливые. Кто-то из них вероятно хочет выполнить задачи на отлично. Однако, как полагают эксперты (и с этим на конференции никто не спорил), их главная мотивация — не сломать карьеру, обойтись без скандалов, чтобы двигаться дальше.

Ведь при назначении им обещают: будешь хорошо себя вести — по возможности вернешься в Москву на должность получше, поясняет Кынев.

Алексей Мазур, руководитель аналитического отдела сайта Тайга.info, иллюстрирует эту мысль на примере Новосибирской области: от недавно избранного губернатором Андрея Травникова, бывшего мэра Вологды, уже никто ничего не ждет.

«Это фикция на месте губернатора, все, что можно не решить сегодня, он переносит на завтра», — говорит Мазур.

Владимир Путин и Андрей Травников. kremlin.ru

Система может показаться стабильной. Но в нее заложены конфликты, считают эксперты. Между разными командами в правительствах регионов. Между жестким подчинением «монарху» и выборностью. Между новыми управленцами и старыми элитами, оставшимися не у дел.

«Отодвинутые бывшие чиновники часто просто назло помогают на выборах людям ниоткуда. Нашумевшая история, когда в Иркутской области выбрали мэром домохозяйку — как раз из этой серии», — говорит Александр Кынев.

Более того, система сама провоцирует кризисы и все меньше умеет справляться с задачами. Не случайно ведущие «прямой линии» с Путиным попросили проводить ее чаще — «легче будет управлять страной». Будет ли система меняться? Наверняка. В каком направлении? Здесь еще сохраняется неопределенность.