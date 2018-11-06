Какие вопросы вызвали назначения в новом алтайском правительстве и почему на них пока нет ответов

Новую команду губернатора Виктора Томенко ждали с нетерпением — людей, которые за пять лет должны совершить прорыв или создать для него условия. Однако руководящий состав обновился лишь на четверть, а некоторые назначения откровенно вызвали вопросы. И ответов на них никто не дал. Altapress.ru делает первые выводы после утверждения нового правительства.

Краткое содержание

1. Рокировки и перестановки

Глобального обновления не произошло. Немного арифметики. Томенко назначил 26 заместителей, министров, начальников управлений и инспекций, а также семь глав департаментов, входящих в состав администрации губернатора и правительства. Итого 33.

Из них пятеро — «варяги»: четыре — из Красноярска, один — условно из Воронежа (хотя много лет до этого работал в Барнауле). Только два человека — министр образования и глава информационного департамента — пришли со стороны. Остальные 25 — те, кто и прежде работал в органах власти на разных должностях.

Виктор Томенко. Анна Зайкова

Томенко произвел немало передвижений по горизонтали и вертикали внутри органов власти. Например, восемь человек повысили свой статус: либо из заместителей перешли в руководители ведомств, либо, как экс-министр здравоохранения Ирина Долгова, шагнули в вице-премьеры. 13 человек остались при прежних должностях (Евгений Дешевых только сменил управление). Трое «упали» в статусе.

2. Кто «двигатель прогресса»?

Томенко изначально предупреждал, что кадровых революций не будет и что мгновенного результата ждать не стоит. Однако многим представлялось, что ключевые посты займут люди скорее из реального сектора, инициативные, открытые, с четким представлением задач, знанием лучшего опыта в экономике и соцсфере и — что важно — не обремененные бюрократической инерцией. Таких людей в новом составе критически мало.

Исходя из назначений можно предположить, что «двигателями прогресса» должны стать более молодые и амбициозные экс-заместители, ставшие начальниками, а также коллеги Томенко по Красноярску.

3. Спорные решения

Томенко дважды публично подчеркнул, что отвечает за своих людей головой. Первый раз он сказал, что несет ответственность за их эффективность, компетентность и даже моральные качества. Второй раз добавил, что убежден в порядочности, честности и открытости подчиненных.

Однако несколько кадровых решений вызвали вопросы. Например, возвращение в строй бывшего социального вице-премьера Надежды Капуры — она возглавит управление по труду. Капуру уволили на фоне скандала: она одобрила единовременное закрытие 11 домов для престарелых. Возмущенный Томенко отменил постановление, а на следующий день подписал заявление Капуры об увольнении.

Надежда Капура. Олег Богданов , altapress.ru

Но дело не только в этом эпизоде. Прежде под ее кураторством проходила череда оптимизаций соцучреждений по всему краю. Ей принадлежат слова о том, что не нужно «воспитывать в обществе иждивенческие настроения» — она тогда говорила об изменении системы соцвыплат по принципу нуждаемости.

Капура же вызвала возмущение учителей, когда в ответ на жалобы о том, что из-за повышения МРОТ им урезают стимулирующие выплаты, она сказала, что все выплачивается, а стимулирующие — это оценка качества педагога. Учителя восприняли слова однозначно — их обвинили в некомпетентности, переложив проблему с больной головы на здоровую.

У Александра Климина из Красноярска, нового министра промышленности, также не безупречная репутация. В 2015 году в отношении него возбуждали уголовное дело. Вероятнее всего, оно прекращено — Климин прошел проверку силовиков. Но никаких пояснений по этому поводу нет. В сопровождении критики, в том числе со стороны губернатора, свой прежний пост в Воронеже покинул Александр Дементьев, министр транспорта.

Александр Дементьев и Александр Климин. Анна Зайкова.

В сентябре нового министра здравоохранения Дмитрия Попова красноярские депутаты публично обвинили в нерациональном использовании средств на закупку льготных лекарств: бюджету придется дополнительно выделить 217 млн рублей, при этом препараты на 300 млн оказались невостребованными.

Наконец, самое резонансное назначение — Ирины Долговой на пост социального вице-премьера. Это решение вызвало шквал негативных откликов среди читателей всех региональных информсайтов и групп в соцсетях.

Ирина Долгова ( в центре) на Дне поля. zdravalt.ru

В числе претензий: оптимизация медучреждений на селе, которая привела к закрытию отделений, переводу больниц в дневные стационары. Много раз читатели жаловались, что ездить к узким специалистам приходится за десятки километров. Катастрофически не хватает врачей, в том числе и в городах. Запись к узким специалистам часто ведется на месяцы вперед.

Да, в крае есть оснащенные, современные клиники, в ряде районов отремонтировали стационары и поликлиники. Однако эти проекты не «перекрывают» общее удручающее положение в медицине.

Разумеется, люди связывают свое недовольство с работой и министерства, и его руководителя. Долгову не раз упрекали в том, что она подходит к медицине с позиции экономиста, которому важнее всего финансовая эффективность, зачастую — в ущерб интересам людей. Однако именно такой подход сегодня наиболее востребован государством. Половина назначенных руководителей — экономисты или финансисты по образованию.

4. А в ответ — тишина

Виктор Томенко в ходе предвыборной кампании призывал к максимальной открытости, к тому, чтобы чиновники чаще бывали «на земле» и объясняли людям мотивы своих поступков. Пока команда губернатора не делает этого.

Единственной внятной публичной реакцией на важную для людей тему стала та самая отмена постановления о закрытии домов престарелых: быстрая, понятная.

Но после этого, например, случился чудовищный пожар в нескольких районах края — чудом удалось избежать трагедии. Но не появилось ни одного комментария правительства на эту тему, хотя теперь у нас есть отдельный зам по ЧС.

Только теплая погода помогла нескольким населенным пунктам, в том числе городам, не замерзнуть — там на конец сентября котельные и сети были не готовы и где-то даже не достроены. Власти обходились дежурными фразами про «делается все возможное».

На федеральном канале вышел громкий сюжет о вырубке лесов в крае, который «лег» на резонансную сейчас тему вырубки бора в Барнауле. Ни слова по этому поводу. Лишь вице-премьер Александр Лукьянов сообщил, что вырубки под вертолетную площадку в столице края приостановлены.

Да и о работе самого губернатора мы тоже особенно ничего не знаем, за исключением череды «паркетных» встреч. Он с самого начала, по данным «СК», не собирался много «светиться» в СМИ, отдавая право комментировать события своим подчиненным, стимулируя их тем самым быть более самостоятельными, ответственными. Что мы пока видим? Томенко своей линии держится, его подчиненные — нет.

На что надежда?

Чиновники внутри правительства сегодня говорят: не нужно требовать слишком многого слишком быстро — сначала предстоит много рутинной работы по перенастройке системы. Это раз.

Виктор Томенко — человек, не склонный к принятию спонтанных, непродуманных решений. Он действует после того, как все просчитает. И уже наверняка. Об этом говорят многие из экспертов и его подчиненных. А на это требуется время. Это два.

Если губернатор ничего не говорит, это не значит, что он ничего не делает, говорят источники «СК». У него крепкие связи в федеральном центре, он вхож в кабинеты, прежде мало доступные для руководства края. А высокая поддержка может обеспечить реализацию в регионе крупного денежного проекта. Это три.

Заявление по Каменскому району Виктор Томенко сделал в ходе визита министра энергетики РФ Александра Новака ( справа). Анна Зайкова.

Наконец, пока не назначены два важных вице-губернатора, отвечающих на промышленный блок, а также за медийно-пропагандистский. А они — важные фигуры.