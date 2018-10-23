Медведев: в России заморозят активы сотен украинцев

Медведев отметил, что пока санкционные списки еще составляют. В них включат тех, кто «своими действиями причиняли вред» интересам России.
Напомним, 23 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян.
Это стало ответом на «противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Россия в рамках ограничительных мер экономического характера может заморозить поставки с Украины продукции приборостроения, оборудования для ракетной и авиационной отраслей, определенные сплавы, рассказали в Совете Федерации.