Медведев: в России заморозят активы сотен украинцев

В санкционный список войдут сотни жителей и компаний Украины. Их активы в России заморозят и не дадут им вывезти капитал. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

Медведев отметил, что пока санкционные списки еще составляют. В них включат тех, кто «своими действиями причиняли вред» интересам России.

Напомним, 23 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян.

Это стало ответом на «противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Россия в рамках ограничительных мер экономического характера может заморозить поставки с Украины продукции приборостроения, оборудования для ракетной и авиационной отраслей, определенные сплавы, рассказали в Совете Федерации.