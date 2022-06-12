МИД пошутил над Западом в поздравлении с Днем России

МИД РФ опубликовал в своем Telegram-канале изображение с напоминанием о попытках Запада расширить свои территории.

На картинке изображены головные уборы и средства защиты головы, носимые поверженными врагами Российского государства.

«Мы вежливо просили их не расширяться на Восток…» — отметили в МИД.

Как уточняют РИА «Новости», МИД изобразил шлем ливонских рыцарей, разбитых Александром Невским на Чудском озере, шлем польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, шляпа Наполеона и каска вермахта.

Пятая позиция в ряду изображена в виде пустого квадрата.

«С Днем России!» — говорится в подписи к изображению.

Ранее экс-глава Алтайского края Александр Суриков рассказал, как День России закалялся во времена «перековывания славян на антироссийские рельсы».