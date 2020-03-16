«Не патриотично»: Молодежный парламент Барнаула встал на защиту Терешковой

Депутат Госдумы Валентина Терешкова подверглась травле в соцсетях после предложения «обнулить» сроки правления президента России Владимира Путина. На защиту первой женщины-космонавта встал Молодежный парламент Барнаула, ранее не отличавшийся громкими заявлениями.

По мнению молодых парламентариев, «люди в одночасье забыли о том, что она — человек-легенда».

«Валентина Терешкова не только первая женщина-космонавт в мировой истории, но и человек, который всю свою жизнь посвятил на благо государства, добавили Валентина Владимировна — это ярчайший символ великой эпохи, не уважать и приуменьшать заслуги которого, как минимум, не патриотично», — говорится в сообщении в официальной группе Молодежного парламента.

За что «травят» Терешкову

Депутат предложила убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента и дать возможность действующему российскому лидеру избираться вновь. По ее мнению, это надо сделать, но только если «этого потребует ситуация» и «захотят люди».

11 марта документ вместе с инициативой Терешковой был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении и Советом Федерации. 13 марта изменения поддержали все региональные парламенты, на следующий день итоги рассмотрения утвердил Совфед.

Пользователи соцсетей и блогеры набросились на депутата с острой критикой. Сама же она рассказала, что ежедневно получает много писем с благодарностью за предложенную поправку.

Ранее altapress.ru писал, что жители Новосибирска создали петицию за переименование улицы Терешковой в Академгородке, поскольку «первая женщина-космонавт не достойна быть увековеченной».