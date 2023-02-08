8 февраля
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Политика

На Алтае с бывшего вице-премьера требуют взыскать более 20 млн рублей

В Республике Алтай прокуратура требует взыскать с бывшего вице-премьера Роберта Пальталлера 20,9 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

По информации прокуратуры, потраченная на недвижимость и транспорт сумма, а также наличность в 2006—2019 годах не соответствуют реальным доходам Пальталлера и его жены. Разница — 20,9 млн рублей.

Ведомство обратилось в Алтайский районный суд Алтайского края с иском о взыскании средств в пользу государства. Заявление находится на рассмотрении.

Ранее Роберт Пальталлер получил 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в 80 млн рублей.

По версии следствия, при строительстве горнолыжного комплекса «Манжерок» с управлением капитального строительства чиновники оформили документы на 505 млн рублей. Было подтверждено принятие работ на 94 млн рублей, фактически их не исполнили.

Ранее суд утвердил приговор экс-депутату Рашкину по делу об убийстве лося.

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