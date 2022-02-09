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Политика

На Алтае Суетский район преобразуют в муниципальный округ без суеты и шероховатостей

Депутаты АКЗС планируют в марте рассмотреть законопроект о создании муниципального округа в Суетском районе, сообщает алтайский парламент.

Денис Голобородько на сессии депутатов Суетского района Алтайского края.
Денис Голобородько на сессии депутатов Суетского района Алтайского края.
akzs.ru.

Напомним, Суетский район может стать вторым муниципальным округом в крае. Ранее в Залесовском районе объединили все сельсоветы в новую административную единицу.

Накануне депутаты Суетского района одобрили объединение в муниципальный округ всех поселений, входящих в состав района.

Такое решение приняли 8 февраля на внеочередной сессии районного Собрания депутатов.

«Все необходимые подготовительные процедуры были пройдены, инициативу обсудили на разных уровнях. Ожидается, что законопроект внесут на рассмотрение АКЗС уже в марте», — рассказали в администрации района.

Суетский район - Район суеты.
Суетский район — Район суеты.
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На внеочередном собрании суетских депутатов присутствовал глава комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько. Он подчеркнул, что краевые депутаты готовы поддержать инициативу.

«Основной вопрос, который сейчас часто можно услышать от представителей районов: кто будет организовывать население на территории, решать небольшие, но важные задачи? Безусловно, такие люди на территории нужны, и мы этот вопрос будем регулировать, в том числе с администрацией района. С учетом опыта Залесовского района, который был преобразован в муниципальный округ, будем отрабатывать все переходные моменты, чтобы не допустить шероховатостей. Важно, чтобы жители не чувствовали неудобств, и система работала эффективно», — отметил зампред АКЗС.

Кстати, ранее два района Алтайского края хотели распустить сельсоветы и вместо выборных глав усадить чиновников — Залесовский и Чарышский.

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