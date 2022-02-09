На Алтае Суетский район преобразуют в муниципальный округ без суеты и шероховатостей

Депутаты АКЗС планируют в марте рассмотреть законопроект о создании муниципального округа в Суетском районе, сообщает алтайский парламент.

Напомним, Суетский район может стать вторым муниципальным округом в крае. Ранее в Залесовском районе объединили все сельсоветы в новую административную единицу.

Накануне депутаты Суетского района одобрили объединение в муниципальный округ всех поселений, входящих в состав района.

Такое решение приняли 8 февраля на внеочередной сессии районного Собрания депутатов.

«Все необходимые подготовительные процедуры были пройдены, инициативу обсудили на разных уровнях. Ожидается, что законопроект внесут на рассмотрение АКЗС уже в марте», — рассказали в администрации района.

Суетский район — Район суеты. FreshDesign ( freshdesign.com)

На внеочередном собрании суетских депутатов присутствовал глава комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько. Он подчеркнул, что краевые депутаты готовы поддержать инициативу.

«Основной вопрос, который сейчас часто можно услышать от представителей районов: кто будет организовывать население на территории, решать небольшие, но важные задачи? Безусловно, такие люди на территории нужны, и мы этот вопрос будем регулировать, в том числе с администрацией района. С учетом опыта Залесовского района, который был преобразован в муниципальный округ, будем отрабатывать все переходные моменты, чтобы не допустить шероховатостей. Важно, чтобы жители не чувствовали неудобств, и система работала эффективно», — отметил зампред АКЗС.

Кстати, ранее два района Алтайского края хотели распустить сельсоветы и вместо выборных глав усадить чиновников — Залесовский и Чарышский.