На Первом канале прекращены съемки программы для модниц

Одной из главных причин он назвал закрытие в России модных магазинов.

Героинь невозможно переодеть, «нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», объяснил ведущий.

Он отметил, что есть определенный запас уже записанных передач, но когда развлекательное вещание возобновится, ведущий «Модного приговора» не знает. Сейчас, по его словам, «зритель хочет смотреть новости», пишет bfm.ru.

На паузу поставлены все рейтинговые шоу, которые смотрели миллионы россиян.

Ранее косметическая компания L’Oreal объявила о закрытии магазинов в России. А производитель продукции «Чистая линия», Lipton, Dove и Domestos приостановит экспорт в Россию.

Напомним, ранее о своем уходе с российского рынка заявили крупнейшие гиганты Coca-Cola и PepsiCo.