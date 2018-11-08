Почему главы алтайских сельсоветов нажаловались Томенко на главу района

Позиция бунтовщиков
В письме (копия есть в распоряжении altapress.ru) выдвигается несколько претензий. Большая их часть связана с тем, что район выделяет мизерные средства на выполнение даже тех полномочий, которые им переданы в сельсоветы. Сельсоветам приходится выкручиваться самим, но денег нет.
Основные претензии глав
- Все дискуссии об увеличении средств на исполнение полномочий глава пресекает, в то же время требует выполнять их в полном объеме.
- Полномочия по тепло- и водоснабжению переданы сельсоветам, которые вынуждены за свой счет содержать котельные, водопроводы, скважины и устранять аварии самостоятельно, хотя закон требует создать централизованное МУП или организовать концессию в пределах района.
- В районе пробурены три новых скважины (в Чарышском, Усть-Калманке и Бураново), но они не функционируют, так как перед началом работ не провели геологоразведочные исследования.
- Дороги также обслуживают сельсоветы, и даже деньги выделяются, но выбор подрядчика определяет район, часто это одна и та же частная компания — «Коммунальщик». Она оказывает коммунальные услуги в райцентре, но не имеет лицензии и техники для выполнения дорожных работ.
- Полномочия по культуре переданы району, но это приводит к тому, что зарплату работникам культуры платит район, а содержит клубы и выплачивает деньги техработникам сельсовет. У местных администраций нет возможности содержать ДК — они закрыты, их грабят и разрушают.
- Администрация района закрыла ДЮСШ, сделав ее филиалом Центра детского творчества и сократив штаты. Большинство спортмероприятий организуют сельсоветы и родители.
- При выборе объектов для реализации программы «Местные инициативы» учитывается не мнение населения, а интерес администрации района, софинансирование для сельсоветов оказывается неподъемным.
- Район централизовал бухгалтерии всех сельсоветов. И теперь бюджетным процессов сел занимается район, не подпуская к этому глав.
Главы муниципалитетов делают вывод:
«Глава района не уделяет должного внимания работе сельских администраций, не способен к конструктивному диалогу, к тому же при рабочих встречах бывает не сдержан и употребляет нецензурную брань <…> Причина в этом — и долгое нахождение у власти. Район в таким руководителем не просто перестал развиваться, а начал деградировать».
Глава одного из сельсоветов уточнил altapress.ru, например, что ему на содержание трех кладбищ в этом году выделили 3 тысячи рублей. По 1 тысяче на штуку. При этом по закону он должен перевести землю под ними в категорию земель поселения, а на это нужно по 5 тысяч рублей на каждое. Не говоря о том, что нужно убрать мусор, поправить ограду и т. д. «Надоело ходить с вечно протянутой рукой, как будто я для себя лично прошу», — говорит он.
Позиция главы района
Павел Зиновьев утверждает, что сказанное в письме по большей части неправда. Да и поступили главы некрасиво, не по-мужски: не пришли, не поговорили, а сразу направили письмо губернатору, а потом самому главе выслали даже не копию, а новый, более мягкий, вариант.
Единственное, с чем согласен Зиновьев из сказанного в письме, так это с тем, что денег на выполнение полномочий категорически не хватает. Но их недостаточно и в районе.
По словам Зиновьева, у письма два зачинщика, у которых к нему есть личные обиды. Один из них — глава Новокалманского сельсовета Виктор Проскурнов, ставший известным после выступления в программе «Мужское и женское» на Первом канале, где вместе с односельчанами рассказал, почему жители резко выступают против закрытия школы в своем селе.
«Никто и не собирался закрывать школу», — говорит Зиновьев. Он признается, что некоторое время назад проводили опрос жителей, как они относятся к такой перспективе. Те высказались определенно против. И по словам главы района, от этой идеи отказались. А школу хотели реорганизовать в филиал ради экономии средств.
Единственное, что изменилось бы, говорит Зиновьев, — у директора бы сократилась зарплата. А пример закрытой школы в Новотроинке (об этом в программе говорил Проскурнов), считает глава района, вообще, передернут: ее закрыли, потому что в деревне не было учеников, а не наоборот.
Зиновьев признает, что, возможно, в какой-то раз и поговорил резко с Проскурновым. Но это не правило в общении с главами. Те подписали письмо, считает глава района, просто из солидарности.
Обвинение в навязывании подрядчика — пожалуй, самое серьезное с точки зрения права — Зиновьев тоже отвергает. Он признает, что работы по содержанию дорог проводит «Коммунальщик», но объясняет эту ситуацию так: компания занимается теплоснабжением в райцентре.
Действующего тарифа не хватает на то, чтобы выходить из отопительного сезона хотя бы на ноль. В 2018 году, например, долги за уголь составляли 5 млн рублей, за электроэнергию — 2,5 млн. И администрация предлагает вариант сельсоветам — брать эту компанию как подрядчика на выполнение дорожных работ, чтобы поддержать ее финансовое состояние.
По словам Зиновьева, в течение последних лет ни у кого не возникало претензий к качеству их работы, только в этом году они не полностью уложились в сроки. Он утверждает, что лицензия на те работы, которые выполняет «Коммунальщик» при освоении муниципальных дорожных фондов, не требуется. И он не навязывает никому «Коммунальщик».
Позиция края
По данным altapress.ru, 6 ноября Павел Зиновьев собрал глав сельсоветов. Разговор вышел жесткий, но к единому мнению участникам встречи прийти не удалось. А 7 ноября в районе побывал глава краевого департамента по внутренней политике Юрий Проскурин.
Он признал факт обращения, сказав, что сложилась щепетильная ситуация, в которой сейчас стороны разбираются и пытаются прийти к консенсусу.
Юрий Проскурин,
глава департамента внутренней политики администрации правительства края и губернатора:
Есть сложности в работе глав сельсоветов. Мы стараемся оказать содействие району в разрешении тех вопросов, которые ставят главы. Сейчас мы находимся в процессе урегулирования. Диалог есть. Он тройственный: между нами, районом и сельсоветами. Конструктивно общаемся. Об итогах этой работы можно будет говорить позже.