Почему главы алтайских сельсоветов нажаловались Томенко на главу района

Главы семи из девяти сельсоветов Усть-Калманского района написали письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором выразили недоверие главе района Павлу Зиновьеву и попросили лишить его полномочий. Они устали выживать в одиночку и не видят развития. Зиновьев, в свою очередь, говорит, что главы сделали это «не по-мужски» и что большая часть фактов в письме передернуты или попросту вранье.

Позиция бунтовщиков

В письме (копия есть в распоряжении altapress.ru) выдвигается несколько претензий. Большая их часть связана с тем, что район выделяет мизерные средства на выполнение даже тех полномочий, которые им переданы в сельсоветы. Сельсоветам приходится выкручиваться самим, но денег нет.

Основные претензии глав

Все дискуссии об увеличении средств на исполнение полномочий глава пресекает , в то же время требует выполнять их в полном объеме.

в то же время требует выполнять их в полном объеме. Полномочия по тепло- и водоснабжению переданы сельсоветам , которые вынуждены за свой счет содержать котельные , водопроводы , скважины и устранять аварии самостоятельно , хотя закон требует создать централизованное МУП или организовать концессию в пределах района.

которые вынуждены за свой счет содержать котельные водопроводы скважины и устранять аварии самостоятельно хотя закон требует создать централизованное МУП или организовать концессию в пределах района. В районе пробурены три новых скважины ( в Чарышском , Усть-Калманке и Бураново), но они не функционируют , так как перед началом работ не провели геологоразведочные исследования.

в Чарышском Усть-Калманке и Бураново), но они не функционируют так как перед началом работ не провели геологоразведочные исследования. Дороги также обслуживают сельсоветы , и даже деньги выделяются , но выбор подрядчика определяет район , часто это одна и та же частная компания — «Коммунальщик». Она оказывает коммунальные услуги в райцентре , но не имеет лицензии и техники для выполнения дорожных работ.

и даже деньги выделяются но выбор подрядчика определяет район часто это одна и та же частная компания — «Коммунальщик». Она оказывает коммунальные услуги в райцентре но не имеет лицензии и техники для выполнения дорожных работ. Полномочия по культуре переданы району , но это приводит к тому , что зарплату работникам культуры платит район , а содержит клубы и выплачивает деньги техработникам сельсовет. У местных администраций нет возможности содержать ДК — они закрыты , их грабят и разрушают.

но это приводит к тому что зарплату работникам культуры платит район а содержит клубы и выплачивает деньги техработникам сельсовет. У местных администраций нет возможности содержать ДК — они закрыты их грабят и разрушают. Администрация района закрыла ДЮСШ , сделав ее филиалом Центра детского творчества и сократив штаты. Большинство спортмероприятий организуют сельсоветы и родители.

сделав ее филиалом Центра детского творчества и сократив штаты. Большинство спортмероприятий организуют сельсоветы и родители. При выборе объектов для реализации программы «Местные инициативы» учитывается не мнение населения , а интерес администрации района , софинансирование для сельсоветов оказывается неподъемным.

а интерес администрации района софинансирование для сельсоветов оказывается неподъемным. Район централизовал бухгалтерии всех сельсоветов. И теперь бюджетным процессов сел занимается район , не подпуская к этому глав.

Главы муниципалитетов делают вывод:

«Глава района не уделяет должного внимания работе сельских администраций, не способен к конструктивному диалогу, к тому же при рабочих встречах бывает не сдержан и употребляет нецензурную брань <…> Причина в этом — и долгое нахождение у власти. Район в таким руководителем не просто перестал развиваться, а начал деградировать».

Глава одного из сельсоветов уточнил altapress.ru, например, что ему на содержание трех кладбищ в этом году выделили 3 тысячи рублей. По 1 тысяче на штуку. При этом по закону он должен перевести землю под ними в категорию земель поселения, а на это нужно по 5 тысяч рублей на каждое. Не говоря о том, что нужно убрать мусор, поправить ограду и т. д. «Надоело ходить с вечно протянутой рукой, как будто я для себя лично прошу», — говорит он.

Позиция главы района

Павел Зиновьев утверждает, что сказанное в письме по большей части неправда. Да и поступили главы некрасиво, не по-мужски: не пришли, не поговорили, а сразу направили письмо губернатору, а потом самому главе выслали даже не копию, а новый, более мягкий, вариант.

Единственное, с чем согласен Зиновьев из сказанного в письме, так это с тем, что денег на выполнение полномочий категорически не хватает. Но их недостаточно и в районе.

По словам Зиновьева, у письма два зачинщика, у которых к нему есть личные обиды. Один из них — глава Новокалманского сельсовета Виктор Проскурнов, ставший известным после выступления в программе «Мужское и женское» на Первом канале, где вместе с односельчанами рассказал, почему жители резко выступают против закрытия школы в своем селе.

«Никто и не собирался закрывать школу», — говорит Зиновьев. Он признается, что некоторое время назад проводили опрос жителей, как они относятся к такой перспективе. Те высказались определенно против. И по словам главы района, от этой идеи отказались. А школу хотели реорганизовать в филиал ради экономии средств.

Единственное, что изменилось бы, говорит Зиновьев, — у директора бы сократилась зарплата. А пример закрытой школы в Новотроинке (об этом в программе говорил Проскурнов), считает глава района, вообще, передернут: ее закрыли, потому что в деревне не было учеников, а не наоборот.

Зиновьев признает, что, возможно, в какой-то раз и поговорил резко с Проскурновым. Но это не правило в общении с главами. Те подписали письмо, считает глава района, просто из солидарности.

Обвинение в навязывании подрядчика — пожалуй, самое серьезное с точки зрения права — Зиновьев тоже отвергает. Он признает, что работы по содержанию дорог проводит «Коммунальщик», но объясняет эту ситуацию так: компания занимается теплоснабжением в райцентре.

Действующего тарифа не хватает на то, чтобы выходить из отопительного сезона хотя бы на ноль. В 2018 году, например, долги за уголь составляли 5 млн рублей, за электроэнергию — 2,5 млн. И администрация предлагает вариант сельсоветам — брать эту компанию как подрядчика на выполнение дорожных работ, чтобы поддержать ее финансовое состояние.

По словам Зиновьева, в течение последних лет ни у кого не возникало претензий к качеству их работы, только в этом году они не полностью уложились в сроки. Он утверждает, что лицензия на те работы, которые выполняет «Коммунальщик» при освоении муниципальных дорожных фондов, не требуется. И он не навязывает никому «Коммунальщик».

Позиция края

По данным altapress.ru, 6 ноября Павел Зиновьев собрал глав сельсоветов. Разговор вышел жесткий, но к единому мнению участникам встречи прийти не удалось. А 7 ноября в районе побывал глава краевого департамента по внутренней политике Юрий Проскурин.

Он признал факт обращения, сказав, что сложилась щепетильная ситуация, в которой сейчас стороны разбираются и пытаются прийти к консенсусу.

Юрий Проскурин,

глава департамента внутренней политики администрации правительства края и губернатора: