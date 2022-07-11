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Политика

На внеочередное заседание соберутся депутаты Госдумы

Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Совет нижней палаты парламента 11 июля рассмотрит этот вопрос и предложенную дату, сообщает пресс-служба Госдумы.

Такое поручение дал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Необходимость в проведении встречи телеграм-канал Думы объяснил так: «Накопились вопросы, требующие неотложного решения».

«Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения, в том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — цитирует сообщение bfm.ru.

В Совфеде заявили, что также готовы провести дополнительное заседание в связи с решением Госдумы.

Ранее Госдума приняла комплекс мер поддержки населения и бизнеса в условиях санкций.

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