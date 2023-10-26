28 октября
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Политика

Накануне обсуждения краевого бюджета алтайскую фракцию КПРФ покинул депутат

Депутат Вячеслав Лаптев покидает фракцию КПРФ в алтайском заксобрании, сообщает "Атмосфера".

Флаги КПРФ.
Флаги КПРФ.
Анна Зайкова.

Известно, что 26 октября на сессии АКЗС КПРФ не будет поддерживать проект краевого бюджета.

По словам Лаптева, фракция должна принимать решения, основываясь на интересах жителей Алтайского края, а не "создавать протестные инфоповоды для пиара руководителя крайкома".

Лаптев отказался работать в таких условиях. Переходить в другую фракцию он пока не планирует.

Напомним, 1 ноября 2022 года в АКЗС за нарушение дисциплины из алтайской фракции КПРФ исключили Елену Хрусталеву и Надежду Дрюпину. Женщины высказались о необходимости поддержки бюджета военного времени вопреки мнению фракции.

Ранее стало известно, из чего сложится бюджет Алтайского края в 2024 году.

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