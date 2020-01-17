Национализация элит и новый Госсовет. Что означают путинские поправки в Конституцию

1 Как президент объяснил необходимость изменения Конституции?

Изменения в Конституцию вносят редко — с 1993 года это делали только в 2008 и в 2014 годах. Чем президент объяснил то, что сейчас вновь нужно ее изменить, причем так радикально, как не меняли никогда?

Тем, что Конституция принята давно и в условиях тяжелого внутриполитического кризиса, а с тех пор положение дел кардинально изменилось — и для дальнейшего развития нужны серьезные изменения.

В то же время принимать новую Конституцию нет нужды. Путин дал понять, что основы конституционного строя, разделы, в которых оговорены права и свободы человека, менять не планируется.