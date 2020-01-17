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Национализация элит и новый Госсовет. Что означают путинские поправки в Конституцию

Изменения в Конституцию, которые предложил внести президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, уже назвали революционными. Правда, не все они понятны — глубину перемен мы сможем осознать лишь после того, как они будут конкретизированы и «лягут на бумагу». О том, что хочет поменять президент и что могут означать эти изменения — в материале altapress.ru.

Оглашение послания Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Оглашение послания Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru
1 Как президент объяснил необходимость изменения Конституции?

Изменения в Конституцию вносят редко — с 1993 года это делали только в 2008 и в 2014 годах. Чем президент объяснил то, что сейчас вновь нужно ее изменить, причем так радикально, как не меняли никогда?

Тем, что Конституция принята давно и в условиях тяжелого внутриполитического кризиса, а с тех пор положение дел кардинально изменилось — и для дальнейшего развития нужны серьезные изменения.

В то же время принимать новую Конституцию нет нужды. Путин дал понять, что основы конституционного строя, разделы, в которых оговорены права и свободы человека, менять не планируется.

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов
2 Как закрепят в Конституции социальные обязательства государства?

От Владимира Путина многие ждут «пряников» — и он ответил на ожидания масштабными социальными решениями. А вот в Конституции он предложил закрепить только две новые нормы, касающиеся социальных обязательств государства.

Во-первых, о том, что пенсии будут регулярно индексировать. Во-вторых, о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Предложения эти эксперты почти не комментируют. Сегодня эти нормы закреплены в законах, так что вопрос скорее в том, как сделать, чтобы они исполнялись. Ну, и в том, насколько адекватны прожиточный минимум и уровень пенсий.

3 Как ограничат срок занятия одним лицом поста президента?

В Конституции оговорен запрет на занятие поста президента одним и тем же лицом более двух сроков подряд. Слово «подряд» позволило самому Путину идти на выборы на третий и четвертый сроки в 2012 и 2018 годах — после того, как президентское кресло «погрел» Дмитрий Медведев.

И вот в ходе послания президент заявил: он согласен с тем, что слово «подряд» нужно исключить.

Это может означать как-то, что Путин больше не будет выдвигаться на этот пост. Так и то, что он такое право получит — если норма не будет распространяться на лиц, занимавших пост президента до принятия поправки.

Путин на Госсовете по сельскому хозяйству. Декабрь 2019 год.
Путин на Госсовете по сельскому хозяйству. Декабрь 2019 год.
kremlin.ru.
4 Что такое Госсовет и зачем его впишут в Конституцию?

Президент предложил закрепить статус и роль Государственного совета РФ в Конституции, чтобы «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».

Сегодня Госсовет — неконституционный совещательный орган при президенте, он не является органом госвласти. Президент — его председатель, а членами являются, в частности, губернаторы.

Однако какую именно роль будет играть Госсовет в новой жизни, президент не обозначил.

Но его усиление дало основания ряду политологов сделать вывод: Путин намерен остаться его председателем после того, как срок его полномочий закончится в 2024 году (хотя сейчас Госсовет возглавляет тот, кто занимает пост президента). Конструкция должна позволить сохранить Путину реальную власть.

5 Зачем Путин предложил усилить парламент?

Президент предложил доверить Госдуме не просто согласование кандидатуры премьер-министра (как сейчас), а утверждение председателя правительства. А затем (и такого раньше не было) и утверждение всех вице-премьеров и федеральных министров, предложенных премьером.

При этом президент будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры. В чем разница между «согласованием» и «утверждением» — пока загадка.

Часть политологов считают, что в условиях, когда большинство депутатов лояльно Путину, парламент вряд ли станет более независимым и самостоятельным.

Так или иначе — предложение тоже породило разговоры, что Путин готовит роль спикера Госдумы для себя. При этом они не исключают, что он хотел бы сохранить за собой и пост председателя Госсовета.

Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru
6 Не ослабит ли это президентскую власть?

У будущего президента, очевидно, будет меньше ресурсов. И все же, по словам Путина, Россия останется сильной президентской республикой. Президент сохранит право отстранять от должности премьер-министра, его замов и федеральных министров (если они плохо исполняют обязанности или по утрате доверия).

Он, как и раньше, будет напрямую руководить вооруженными силами и всей правоохранительной системой.

В то же время Путин предложил назначения главных силовиков делать после консультации с Федеральным собранием. Он полагает, что это обеспечит больший баланс между ветвями власти. И сделает работу правоохранительных органов более прозрачной и подотчетной обществу.

7 Как изменят требования к чиновникам и президенту?

Путин предложил внести в Конституцию новые требования к должностным лицам: они не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. Потому что миссия госслужбы — служение России.

Требование распространяется на губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьера и его замов, федеральных министров, судей и других.

При этом Путин предложил закрепить такое же требование и к президенту. Более того, президент должен постоянно проживать в России не менее 25 лет — возможно, это ограничение обезопасит пост президента от посягательства мигрантов вроде Михаила Ходорковского, считает The Bell.

Эсеры же эти предложения назвали национализацией элит — якобы у многих есть «там запасной аэродром, о котором он, крича с трибуны патриотизма, молчит», — процитировал эсера Сергея Миронова Regnum.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru
8 Почему полномочия муниципалитетов хотят расширить?

Путин сказал, что реальные полномочия местного самоуправления надо расширить и укрепить — ведь это самый близкий к людям уровень власти. Будут ли они расширены по факту? Вопрос.

Заявление о расширении полномочий местной власти прозвучали неоднозначно. Так, Путин сказал, что надо «выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами», разрыв между государственными и муниципальными органами власти должен быть устранен.

Один из авторов Конституции 1993 года Олег Румянцев трактовал это, как дальнейшее встраивание местного самоуправления в вертикаль власти. И проблемы местного самоуправления (в первую очередь, нехватку денег) это не решит, считает он.

Оглашение послания Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Оглашение послания Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru
9 Зачем Путин решил установить безусловный суверенитет национального права?

По мнению президента, приоритет российского права над всеми международными договорами должен быть закреплен в Конституции. Любые требования международных органов, договоры и соглашения могут действовать в России только в той мере, в какой они не противоречат Конституции.

Политолог Евгений Минченко заявил «Ведомостям», что «в условиях международной турбулентности это вполне логично». Но приведет, в частности, к тому, что решения международных судов будут не обязательны для исполнения, если мы решим, что они противоречат нашему законодательству.

Между тем, и сегодня в статье 79 указано: Россия участвует в международных договорах, соглашениях только при условии, что это не грозит ограничением прав и свобод, предусмотренных Конституцией, и не представляет угрозу основам Конституционного строя, напомнила судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.

Она предположила: это нужно, чтобы всем ясно сказать — Конституция главнее.

10 Как и когда будут принимать поправки?

Поправки, предложенные президентом, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом через принятие конституционных законов, заявил президент.

Но новации все же вносят существенные изменения в политическую систему. Поэтому президент предложил провести голосование граждан за поправки. И только по его результатам принимать окончательное решение.

Ряд экспертов утверждают, что изменения будут подготовлены к осени. Но не исключено, что за них будут голосовать в 2021 году — во время очередных выборов депутатов Госдумы.

А вот как это скажется на нашей с вами жизни, никто пока не может сказать. Будем наблюдать.

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