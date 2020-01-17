Национализация элит и новый Госсовет. Что означают путинские поправки в Конституцию

Изменения в Конституцию вносят редко — с 1993 года это делали только в 2008 и в 2014 годах. Чем президент объяснил то, что сейчас вновь нужно ее изменить, причем так радикально, как не меняли никогда?
Тем, что Конституция принята давно и в условиях тяжелого внутриполитического кризиса, а с тех пор положение дел кардинально изменилось — и для дальнейшего развития нужны серьезные изменения.
В то же время принимать новую Конституцию нет нужды. Путин дал понять, что основы конституционного строя, разделы, в которых оговорены права и свободы человека, менять не планируется.
От Владимира Путина многие ждут «пряников» — и он ответил на ожидания масштабными социальными решениями. А вот в Конституции он предложил закрепить только две новые нормы, касающиеся социальных обязательств государства.
Во-первых, о том, что пенсии будут регулярно индексировать. Во-вторых, о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
Предложения эти эксперты почти не комментируют. Сегодня эти нормы закреплены в законах, так что вопрос скорее в том, как сделать, чтобы они исполнялись. Ну, и в том, насколько адекватны прожиточный минимум и уровень пенсий.
В Конституции оговорен запрет на занятие поста президента одним и тем же лицом более двух сроков подряд. Слово «подряд» позволило самому Путину идти на выборы на третий и четвертый сроки в 2012 и 2018 годах — после того, как президентское кресло «погрел» Дмитрий Медведев.
И вот в ходе послания президент заявил: он согласен с тем, что слово «подряд» нужно исключить.
Это может означать как-то, что Путин больше не будет выдвигаться на этот пост. Так и то, что он такое право получит — если норма не будет распространяться на лиц, занимавших пост президента до принятия поправки.
Президент предложил закрепить статус и роль Государственного совета РФ в Конституции, чтобы «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».
Сегодня Госсовет — неконституционный совещательный орган при президенте, он не является органом госвласти. Президент — его председатель, а членами являются, в частности, губернаторы.
Однако какую именно роль будет играть Госсовет в новой жизни, президент не обозначил.
Но его усиление дало основания ряду политологов сделать вывод: Путин намерен остаться его председателем после того, как срок его полномочий закончится в 2024 году (хотя сейчас Госсовет возглавляет тот, кто занимает пост президента). Конструкция должна позволить сохранить Путину реальную власть.
Президент предложил доверить Госдуме не просто согласование кандидатуры премьер-министра (как сейчас), а утверждение председателя правительства. А затем (и такого раньше не было) и утверждение всех вице-премьеров и федеральных министров, предложенных премьером.
При этом президент будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры. В чем разница между «согласованием» и «утверждением» — пока загадка.
Часть политологов считают, что в условиях, когда большинство депутатов лояльно Путину, парламент вряд ли станет более независимым и самостоятельным.
Так или иначе — предложение тоже породило разговоры, что Путин готовит роль спикера Госдумы для себя. При этом они не исключают, что он хотел бы сохранить за собой и пост председателя Госсовета.
У будущего президента, очевидно, будет меньше ресурсов. И все же, по словам Путина, Россия останется сильной президентской республикой. Президент сохранит право отстранять от должности премьер-министра, его замов и федеральных министров (если они плохо исполняют обязанности или по утрате доверия).
Он, как и раньше, будет напрямую руководить вооруженными силами и всей правоохранительной системой.
В то же время Путин предложил назначения главных силовиков делать после консультации с Федеральным собранием. Он полагает, что это обеспечит больший баланс между ветвями власти. И сделает работу правоохранительных органов более прозрачной и подотчетной обществу.
Путин предложил внести в Конституцию новые требования к должностным лицам: они не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. Потому что миссия госслужбы — служение России.
Требование распространяется на губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьера и его замов, федеральных министров, судей и других.
При этом Путин предложил закрепить такое же требование и к президенту. Более того, президент должен постоянно проживать в России не менее 25 лет — возможно, это ограничение обезопасит пост президента от посягательства мигрантов вроде Михаила Ходорковского, считает The Bell.
Эсеры же эти предложения назвали национализацией элит — якобы у многих есть «там запасной аэродром, о котором он, крича с трибуны патриотизма, молчит», — процитировал эсера Сергея Миронова Regnum.
Путин сказал, что реальные полномочия местного самоуправления надо расширить и укрепить — ведь это самый близкий к людям уровень власти. Будут ли они расширены по факту? Вопрос.
Заявление о расширении полномочий местной власти прозвучали неоднозначно. Так, Путин сказал, что надо «выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами», разрыв между государственными и муниципальными органами власти должен быть устранен.
Один из авторов Конституции 1993 года Олег Румянцев трактовал это, как дальнейшее встраивание местного самоуправления в вертикаль власти. И проблемы местного самоуправления (в первую очередь, нехватку денег) это не решит, считает он.
По мнению президента, приоритет российского права над всеми международными договорами должен быть закреплен в Конституции. Любые требования международных органов, договоры и соглашения могут действовать в России только в той мере, в какой они не противоречат Конституции.
Политолог Евгений Минченко заявил «Ведомостям», что «в условиях международной турбулентности это вполне логично». Но приведет, в частности, к тому, что решения международных судов будут не обязательны для исполнения, если мы решим, что они противоречат нашему законодательству.
Между тем, и сегодня в статье 79 указано: Россия участвует в международных договорах, соглашениях только при условии, что это не грозит ограничением прав и свобод, предусмотренных Конституцией, и не представляет угрозу основам Конституционного строя, напомнила судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.
Она предположила: это нужно, чтобы всем ясно сказать — Конституция главнее.
Поправки, предложенные президентом, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом через принятие конституционных законов, заявил президент.
Но новации все же вносят существенные изменения в политическую систему. Поэтому президент предложил провести голосование граждан за поправки. И только по его результатам принимать окончательное решение.
Ряд экспертов утверждают, что изменения будут подготовлены к осени. Но не исключено, что за них будут голосовать в 2021 году — во время очередных выборов депутатов Госдумы.
А вот как это скажется на нашей с вами жизни, никто пока не может сказать. Будем наблюдать.