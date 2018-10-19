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Найдены возможные виновники аварии на ракете «Союз»

«Роскосмос» и следователи нашли вероятных виновников в неисправности одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», что могло привести к аварии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

Облака из космоса.
Облака из космоса.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

Источник заявил, что виноват не только тот, кто допустил ошибку, но и его руководители, а также контролеры, которые не заметили неисправность. Собеседник агентства также отметил, что все фамилии сборщиков указаны с специальных журналах.

Собеседник агентства отметил, что фамилии сборщиков были указаны в специальных журналах, изъятых следствием. В них содержатся данные о всех действиях, которые выполнялись с ракетой с момента прибытия на космодром до запуска. Документы забрали и с предприятия-изготовителя в Самаре, и с филиала на Байконуре. Напомним, 11 октября на Байконуре потерпела аварию ракета «Союз». На борту направлялись к МКС космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). У ракеты-носителя отключился двигатель второй ступени — чрезвычайное происшествие с носителями такого типа произошло впервые за 35 лет. Экипаж благополучно приземлился в степи Казахстана.

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