Найдены возможные виновники аварии на ракете «Союз»

«Роскосмос» и следователи нашли вероятных виновников в неисправности одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», что могло привести к аварии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

Источник заявил, что виноват не только тот, кто допустил ошибку, но и его руководители, а также контролеры, которые не заметили неисправность. Собеседник агентства также отметил, что все фамилии сборщиков указаны с специальных журналах.

Собеседник агентства отметил, что фамилии сборщиков были указаны в специальных журналах, изъятых следствием. В них содержатся данные о всех действиях, которые выполнялись с ракетой с момента прибытия на космодром до запуска. Документы забрали и с предприятия-изготовителя в Самаре, и с филиала на Байконуре. Напомним, 11 октября на Байконуре потерпела аварию ракета «Союз». На борту направлялись к МКС космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). У ракеты-носителя отключился двигатель второй ступени — чрезвычайное происшествие с носителями такого типа произошло впервые за 35 лет. Экипаж благополучно приземлился в степи Казахстана.