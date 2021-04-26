Новый глава Тувы после анализа отправил правительство в отставку

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку, чтобы перегруппировать силы, сообщает « Интерфакс ».

Напомним, 7 апреля глава Тувы Шолбан Кара-оол, руководивший регионом с 2007 года, ушел в отставку. В этот же день президент России Владимир Путин провел встречу с Ховалыгом.

На встрече новый глава сообщил, что ему необходимо пару недель — чтобы войти в ситуацию и ознакомиться плотно с происходящим в республике.

26 апреля в правительстве сообщили, что Ховалыг сделал анализ и отправил в отставку тувинский кабмин.

«Сделал анализ, провел собеседование с членами правительства, посетил ключевые объекты, пришел к выводу, что необходима перегруппировка сил на исполнение задач по развитию региона», — отмечает агентство.

О своем решении Ховалыг сообщил министрам на аппаратном совещании. На данный момент они находятся в статусе исполняющих обязанности.

Кабмин в прежнем составе продолжит работу до формирования правительства нового состава.