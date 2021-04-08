Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом, сообщают на сайте Кремля.

В среду, 7 апреля, глава Тувы Шолбан Кара-оол, руководивший регионом с 2007 года, по собственному желанию ушел в отставку. Врио главы назначен экс-мэр Кызыла Ховалыг.

В этот же день Путин провел встречу с Владиславом Товарищтайовичем в режиме видеоконференции, на которой обсудил проблемы и задачи.

«Как вы видите сегодня основные проблемы, которые следует решать в первоочередном порядке в республике?» — обратил президент к товарищу.

Главное направление, ответил новый глава, — социально-экономическое развитие, изучение опыта развития экономики и развитие отраслей, обеспечивающих наибольшую занятость.

При этом одной из главных проблем новоиспеченный глава назвал «ожидания населения».

«Тарифы на электроэнергию высокие. Для юридических лиц тариф составляет около восьми рублей, в соседних же регионах Сибири значительно ниже. Также у нас дорогой уголь, несмотря на то что у нас очень много угля. У меня есть предложения по удешевлению цены на уголь, особенно отпускаемый для населения и бюджетной сферы», — отметил Ховалыг.

Также он подчеркнул, что Тува — аграрная республика, однако из-за отсутствия работы из сельской местности идет большой отток населения.

Товарищтайович попросил у Путина неделю-полторы, чтобы войти в ситуацию, ознакомиться плотно и в ближайшее время более конкретно доложить о ситуации.

«Будем делать все для того, чтобы вас поддержать. Но надо входить, конечно, в курс дела уже сейчас, немедленно <…> Давайте, приступайте к работе», — благословил президент нового главу Тувы.

Кстати, ранее сообщали, что четыре сибирских губернатора могут уйти в отставку до сентября 2021 года. Ушедший Шолбан Кара-Оол вошел в этот список.