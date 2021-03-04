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Жизнь

Мишустин похвалил тувинского товарища Товарищтаевича за прекрасное отчество

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил республиканскую больницу в Туве, где тепло пообщался с главным врачом, сообщает Кремлевский пул РИА.

Михаил Мишустин в школе №53. 2 марта 2021 года.
Михаил Мишустин в школе №53. 2 марта 2021 года.
Олег Богданов.

Напомним, Мишустин продолжает свою рабочую поездку по регионам Сибири. В четверг, 4 марта, он прибыл в Кызыл — столицу Тувы.

График премьера довольно плотный. Сразу после аэропорта он отправился в строящуюся школу, а после посетил терапевтический корпус Республиканской больницы № 1.

В медучреждении Мишустин пообщался с главным врачом Вячеславом Товарищтаевичем Ховалыгу.

«У вас очень красивое отчество, товарищ главный врач. Я сказал товарищ главный врач, потому что Вячеслав Товарищтаевич», — обратился премьер к разулыбавшемуся медику.


После осмотра школы и больницы Мишустин встретится с главой региона Шолбаном Кара-оолом.

Далее премьер отправится с рабочей поездкой в Новосибирск, где, в частности, запланировано посещение Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее Мишустин посетил Алтайский край, где в школе его накормили супом из сайры, и Республику Алтай, где получил в подарок жевательную смолу.

Кстати, altapress.ru подробно рассказал, о чем просили премьера во время визита на Алтай. Советуем прочитать, если интересно, каких «слонов и пряников» пообещал Мишустин.

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