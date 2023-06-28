28 июня
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Политика

О тайном мировом правительстве высказались россияне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян насчет мирового правительства.

Россияне.
Россияне.
Михаил Хаустов

Многие столетия теории заговора будоражат умы обывателей. Однако несмотря на активное присутствие конспирологии в медиаповестке, вера россиян в «мировое закулисье» за последние пять лет заметно ослабла.

Почти половина опрошенных россиян (49%) считают возможным существование тайного мирового правительства (в 2018 году такого мнения придерживались 67% респондентов).

Половина россиян — 50% — считают, что России следует бороться с тайным правительством. О желании сотрудничать с тайным правительством выразили 29% респондентов.

По мнению каждого пятого (19%), тайная правящая элита нацелена «завоевать Россию и уничтожить русский народ».

Заметно чаще с начала замеров в состав мирового правительства россияне стали записывать американцев, правительство США.

В том, что в мировое правительство входят мировые лидеры (без привязки к стране), убеждены еще 7%.

А чуть больше трети россиян считают, что тайной глобальной власти не существует (36%, −12 п.п. к данным 2018 года).

Ранее чем предпочитают заниматься россияне в свободное время, показал опрос. В качестве хобби российские банкиры выбирают живопись, а медработники не прочь заняться кулинарией.

Больше всего живописцев среди банкиров (83% респондентов).

Работники медицины чаще всего занимаются кулинарией (27%), парфюмерией (9%) и гончарным делом (8%). Много кулинаров и среди охранников – 36% опрошенных.

Также сотрудники этой сферы увлекаются спортом и танцами (18%) и столярными работами (17%).

Между тем стало известно, что карьера оказалась важнее семьи для жителей Алтайского края.

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