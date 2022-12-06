6 декабря
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Жизнь

Когда и за что родители лишают детей гаджетов, показал опрос

В России большинство родителей контролируют школьные оценки детей. Некоторые из опрошенных вводят строгие ограничения, а половина респондентов и вовсе забирают гаджеты. Такие результаты показал опрос сервиса для развития личностных и профессиональных навыков ребенка Leoni.

Ребенок рисует.
Ребенок рисует.
СС0

Из опроса следует, что 74% опрошенных родителей пытаются контролировать оценки детей в школе. За плохую успеваемость вводят ограничения 70% взрослых. В частности, 56% забирают у детей всевозможные гаджеты.

Родители в 15% случаев запрещают детям прогулки и нахождение вне дома. Карманные расходы урезают детям 13% респондентов. Общение их детей с друзьями на некоторое время запрещают 7%.

Как рассказали 30% родителей, за неудовлетворительные оценки они не наказывают. А 7% заявили, что не обращают никакого внимания на успеваемость ребенка.

Эксперты отметили, что родители (60%) «плохой» оценкой считают двойку и ниже. Недовольны «тройками» 35%.

Ранее ученые из сибирского города доказали пользу поп-итов и сквишей для детей.

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