Когда и за что родители лишают детей гаджетов, показал опрос

Из опроса следует, что 74% опрошенных родителей пытаются контролировать оценки детей в школе. За плохую успеваемость вводят ограничения 70% взрослых. В частности, 56% забирают у детей всевозможные гаджеты.
Родители в 15% случаев запрещают детям прогулки и нахождение вне дома. Карманные расходы урезают детям 13% респондентов. Общение их детей с друзьями на некоторое время запрещают 7%.
Как рассказали 30% родителей, за неудовлетворительные оценки они не наказывают. А 7% заявили, что не обращают никакого внимания на успеваемость ребенка.
Эксперты отметили, что родители (60%) «плохой» оценкой считают двойку и ниже. Недовольны «тройками» 35%.
Ранее ученые из сибирского города доказали пользу поп-итов и сквишей для детей.
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