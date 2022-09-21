Определена дата досрочных выборов президента Казахстана

Голосование пройдет 20 ноября, сообщается на сайте главы государства.
Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем постановлении назначил выборы именно на эту дату. ЦИК Республики Казахстан поручено обеспечивать организацию и проведения голосования.
1 сентября Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства.
«Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения», — сказал Токаев, выступая в парламенте.
Токаев возглавляет республику с марта 2019 года.