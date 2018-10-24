Алтайская оппозиция назвала «Единую Россию» «и справедливой, и либеральной»

Алтайские единороссы предложили увеличить расходы краевого бюджета в 2019 году сразу по нескольким статьям, а деньги на это занять. Представители оппозиции крайне изумились такому смелому подходу обычно сдержанной партии власти. Дебаты прошли 23 октября на публичных слушаниях по бюджету.

Предложения от совета фракции «Единая Россия» краевого заксобрания (АКЗС) озвучил Андрей Осипов, председатель правового комитета. Он сообщил, что фракция поддержит проект бюджета на 2019 год в первом чтении, но ко второму подготовит поправки.

Что предложили единороссы?

Серьезно повысить зарплату работникам бюджетной сферы. 8% не достаточно , процент увеличения должен быть выше , особенно у бюджетников , сказал Осипов. Причем речь идет прежде всего о квалифицированных специалистах , тех , кого не коснулось повышение МРОТ , а также о муниципальных служащих , имеющих мизерную зарплату , из-за чего на местах — гигантский кадровый голод.

процент увеличения должен быть выше особенно у бюджетников сказал Осипов. Причем речь идет прежде всего о квалифицированных специалистах тех кого не коснулось повышение МРОТ а также о муниципальных служащих имеющих мизерную зарплату из-за чего на местах — гигантский кадровый голод. Увеличить поддержку муниципальных образований.

Продолжить выделять из бюджета края средства на расчеты за топливно-энергетические ресурсы. В 2018 году эта сумма составила около 700 млн рублей. Ее нужно как минимум сохранить , а лучше увеличить.

а лучше увеличить. Продолжить финансировать ремонт социальных и коммунальных объектов в районах края.

Финансировать работу сельских старост.

Увеличить суммы , выделяемые на реализацию программы сельских инициатив.

выделяемые на реализацию программы сельских инициатив. Повысить учебные расходы.

Финансово обеспечить закупку лекарств для региональных льготников.

Единороссы предполагают, что одним из источников дополнительных расходов могут стать заемные средства.

Напомним, правительство края при прежнем губернаторе Александре Карлине строго придерживалось политики сохранения минимального госдолга. Край если и занимал деньги, то в основном в федеральном бюджете под мизерные проценты.

Однако губернатор Виктор Томенко еще в июне не исключил, что теперь в регионе будут более свободно пользоваться финансовыми инструментами — например, выпускать облигации государственного займа, если это понадобится.

Почему оппозиция отреагировала бурно?

Оппозиционные фракции из года в год предлагали сделать то, что на этот раз предложила «Единая Россия» — увеличить зарплаты, поддержку городов и районов, затраты на собцобъекты. И тоже предлагалось смелее занимать деньги.

Лидеры фракций ЛДПР и «Справедливая Россия» Владимир Семенов и Александр Молотов отреагировали на слова Осипова, хотя, признались оба, выступать не собирались. Но, что называется, не смогли удержаться.

Молотов «поддел» единороссов, сказав, что партия власти вдруг «стала и справедливой, и либеральной». Он также добавил, что эсэры уже не первый год требуют увеличения именно окладной части зарплаты бюджетников.

Семенов заметил, что некоторые из предложений «Единой России» недавно звучали от правительства края.

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР в АКЗС:

Мы теперь находимся в замешательстве — не можем понять, чьи это инициативы, партии или правительства. Но видимо говорим «партия» — подразумеваем «Ленин», говорим «Ленин» — подразумеваем «партия».

Какой ожидается бюджет?

Как уже сообщал altapress.ru, 25 октября депутаты АКЗС рассмотрят проект бюджета на 2019 и плановый период 2020—2021 годов в первом чтении. Пока и доходы, и расходы запланированы примерно на уровне текущего года. Однако в правительстве ожидают, что ко второму чтению в Москве определятся с суммами поддержки регионам по госпрограммам и Алтайскому краю выделят дополнительные деньги. Впрочем, они вряд ли обеспечат заметный рост краевой казны в следующем году.

Основные параметры бюджета края на 2019 год ( к первому чтению)