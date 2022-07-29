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Политика

Политолог раскрыл причину сближения Байдена и Си Цзиньпина

Проблемы в американской экономике вынуждают президента США Джо Байдена идти на диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян, пишет Global Times.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время поездки на скоростном электропоезде.
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время поездки на скоростном электропоезде.
kremlin.ru

Политолог раскрыл причину сближения Байдена и Си Цзиньпина.

По его мнению, именно из-за экономики Байден поручил усилить контакты между компетентными ведомствами двух стран.

«Экономическое давление — основная причина, объясняющая, почему Байден так отчаянно нуждается в общении с Си Цзиньпином», — объяснил он.

Руководство обеих стран готово продолжать активные контакты друг с другом, уверен эксперт, пишет Lenta.ru.

Люй Сян считает — из-за непростой социально-экономической ситуации в стране Вашингтон и далее будет пытаться налаживать связи с ведущими державами.

«В такой сложной ситуации США необходимо урегулировать отношения с другими крупными державами, создать лучшую внешнюю среду для того, чтобы сосредоточиться на решении собственных экономических проблем», — подчеркнул эксперт.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили российскую военную спецоперацию на Украине, а также вопросы дальнейшего развития ситуации вокруг нее, сообщает ТАСС.

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