Политолог раскрыл причину сближения Байдена и Си Цзиньпина.
По его мнению, именно из-за экономики Байден поручил усилить контакты между компетентными ведомствами двух стран.
«Экономическое давление — основная причина, объясняющая, почему Байден так отчаянно нуждается в общении с Си Цзиньпином», — объяснил он.
Руководство обеих стран готово продолжать активные контакты друг с другом, уверен эксперт, пишет Lenta.ru.
Люй Сян считает — из-за непростой социально-экономической ситуации в стране Вашингтон и далее будет пытаться налаживать связи с ведущими державами.
«В такой сложной ситуации США необходимо урегулировать отношения с другими крупными державами, создать лучшую внешнюю среду для того, чтобы сосредоточиться на решении собственных экономических проблем», — подчеркнул эксперт.
Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили российскую военную спецоперацию на Украине, а также вопросы дальнейшего развития ситуации вокруг нее, сообщает ТАСС.