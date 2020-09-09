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9 сентября
Политика

После избиений «космонавтами» людей на протестах, Лукашенко заявил, что Белоруссия стала космической державой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику можно называть космической державой, поскольку на ее территории производят необходимое «космическое оборудование», сообщает РИА «Новости».

Вооруженный Александр Лукашенко.
Вооруженный Александр Лукашенко.
Стоп-кадр YouTube

В интервью российским телеканалам Лукашенко рассказал, что Белоруссия производит различное оборудование, задействованное при освоении космоса.

«Космос. Мы стали космической державой. Небольшая Беларусь стала космической державой. Мы делаем спутники дистанционного зондирования, связи, и прочее. Работаем с россиянами. И для России делаем дистанционное зондирование Земли», — отметил глава республики.

По его словам, в космической сфере Минск в настоящее время сотрудничает с 30 странами.

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Практически в это же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены исчезновениями людей из числа оппозиции в Белоруссии.

«Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Он отметил надежду на то, что «в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена» по пропавшим людям.

Напомним, 9 августа Лукашенко с ошеломительным результатом победил на выборах президента, после чего начались акции протеста против «фальсификаций». Силовики, которых прозвали «космонавтами» из-за защитного комплекта внешне схожего со скафандром, избивали и стреляли в людей. В YouTube есть масса видео с места событий.

Пострадали сотни людей, есть убитые и без вести пропавшие, ООН задокументировала 450 случаев пыток в отношении задержанных. Ранее проблему насилия признал глава МВД Белоруссии, который извинился перед «попавшими под раздачу».

Протесты в Белоруссии.
Протесты в Белоруссии.
Фото из открытых источников.

9 сентября нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что они не готовили переворот, а хотели начала диалога.

«Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог», — отметила Алексиевич.

Она подчеркнула, что Лукашенко, когда отказывается говорить с улицей, забывает, что улица — это «сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу, это народ».

Ранее Лукашенко назвал избиение протестующих «защитой страны от блицкрига» и предупредил — Россия будет следующей.

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