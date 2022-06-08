Послу России в США предложили «отказаться от родины»

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — рассказал Антонов в эфире Первого канала.
По его словам, российская дипмиссия обратилась в госдепартамент США за разъяснениями.
Он также рассказал, что возле российского посольства неизвестные раздают карточки с контактами ФБР и предлагают пообщаться с его сотрудниками.
Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским дипломатам «предать родину».
«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заявил Антонов.