8 июня
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Политика

Послу России в США предложили «отказаться от родины»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия президента РФ Владимира Путина, сообщает РБК.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — рассказал Антонов в эфире Первого канала.

По его словам, российская дипмиссия обратилась в госдепартамент США за разъяснениями.

Он также рассказал, что возле российского посольства неизвестные раздают карточки с контактами ФБР и предлагают пообщаться с его сотрудниками.

Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским дипломатам «предать родину».

«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заявил Антонов.

Ранее в Китае рассказали о новой тактике США на Украине.

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